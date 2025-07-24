Китайський прорив у 6G дозволяє отримати файл розміром 50 гігабайтів лише за 1,4 секунди

Китайський телекомунікаційний гігант China Mobile зробив значний крок у розвитку мобільного зв'язку шостого покоління. Компанія провела успішні випробування, які демонструють колосальний потенціал нової технології та її переваги над існуючим стандартом 5G. Це наближає світ до нової ери надшвидкісного інтернету.

Наскільки швидким може бути інтернет майбутнього?

У ході останніх випробувань компанія China Mobile продемонструвала можливості технології 6G, досягнувши рекордної швидкості завантаження 280 Гбіт/с. Щоб зрозуміти масштаби, цього достатньо, щоб завантажити файл об'ємом 50 гігабайтів усього за 1,4 секунди. Це значно перевершує теоретичні максимальні швидкості мережі 5G, які становлять близько 10 Гбіт/с, пише 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Цей прорив став можливим завдяки розгортанню першої у світі маломасштабної тестової мережі 6G, яка наразі налічує лише 10 базових станцій. Але крім наземних випробувань, China Mobile активно освоює й космічний простір. Компанія успішно запустила на низьку навколоземну орбіту (близько 500 кілометрів) перший у світі супутник для тестування архітектури 6G. Цей проєкт, розроблений спільно з Китайською академією наук, спрямований на створення інтегрованої системи космічного та наземного зв'язку.

Такі експерименти є частиною глобальної гонки за лідерство у сфері телекомунікаційних технологій. Хоча до повноцінного комерційного запуску 6G, який очікується не раніше 2030 року, ще далеко, поточні досягнення демонструють величезний потенціал для майбутніх технологій, таких як імерсивні комунікації та розширене покриття у віддалених регіонах.

Хто ще працює над 6G?

Ці перегони за 6G є глобальними, з активними учасниками в Азії, Європі та Північній Америці. Ключові гравці інвестують значні кошти в дослідження та розробку, щоб отримати перевагу в майбутніх стандартах і технологіях.

Основні компанії-розробники: