Що таке Blu-Ray: історія технології, яка визначила ціле покоління, але швидко померла

Спочатку весь світ дивився фільми на VHS, найпоширенішому форматі відеокасет. Згодом, у 1997 році, були винайдені DVD, які прослужили нам досить довго. Але з появою відео високої чіткості, тобто формату HD, нас стало замало того місця, яке пропонували ці диски. Blu-ray, який є оптичним диском високої щільності, був винайдений як спосіб зберігання великих обсягів даних, які генерує HD-відео.

Технологія Blu-ray мала довгу історію, перш ніж отримати широке визнання. І хоча вона зараз здебільшого мертва, уступивши місце хмарі й віддаленому доступу, її ще можна зустріти в таких сферах, як комп'ютерні ігри. 24 Канал зібрав найцікавіше про те, як усе починалося, і як занепадало.

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Що таке Blu-ray і чому воно так називається

Назва технології походить від синьо-фіолетового лазера, який використовується для зчитування дисків, хоча маркетологи дещо змінили її, прибравши літеру "е" з англійського слова "синій" (blue). Слово "ray" означає "промінь".

У стандартних DVD-дисках використовується червоний лазер, який має дещо більшу довжину хвилі (650 нанометрів), ніж синє/фіолетове світло (405 нанометрів). Ця, здавалося б, незначна різниця дозволяє дискам Blu-ray зберігати майже в 10 разів більше даних, ніж DVD. Завдяки синьому лазеру дані можуть записуватися на значно меншій площі, що дозволяє збільшити ємність диска до 25 гігабайтів на один шар і до 50 гігабайтів у двошарових версіях.

Крім більшої ємності, Blu-ray також використовує покращені алгоритми стиснення відео, такі як MPEG-4 AVC, VC-1 та HEVC, що забезпечують високу якість зображення навіть за значного стискання даних.



Логотип технології Blu-ray / Фото Sony

Створення синього лазерного діода, необхідного для цієї технології, приписується Шуджі Накамурі, професору Інженерного коледжу Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCSB). Компанії Sony та Pioneer узяли на себе цю роботу й створили прототипи, які були представлені на виставці CEATEC у 2000 році. У 2002 році була заснована компанія Blu-ray Disc Founders, яка й оголосила про проєкт "Blu-ray". Пізніше до компаній, що займалися популяризацією технології, долучилися Panasonic та Philips.

У 2004 році Blu-ray Disc Founders змінює свою назву на Blu-ray Disc Association (BDA), а до 2006 року технологія отримує своє фінальне втілення й остаточні специфікації після кількох варіантів раніше. Тоді ж на ринку з'являються перші плеєри Blu-ray. Однак через численні затримки та невдачі впродовж усієї розробки, плеєри HD DVD вже були на ринку протягом кількох місяців й складали значну конкуренцію в особі компанії Toshiba.

Боротьба між Blu-ray та HD DVD увійшла в історію як одна з найбільш запеклих технологічних війн. Це була справжня війна форматів. Причиною цього протистояння став той факт, що жодна зі сторонніх великих компаній не хотіла віддавати перевагу одному стандарту над іншим, побоюючись, що вони можуть вибрати неправильний. Зрештою переміг Blu-ray, оскільки на його сторону стала чи не вся кіноіндустрія. Крім того, з Blu-ray працювала нова на той момент консоль PlayStation 3, яку розробляла Sony, як і сам формат. Це було нищівним ударом по HD DVD, який підтримували компанії Microsoft та Intel.

Ключовий момент настав у 2008 році, коли великі кіностудії, зокрема Warner Bros., оголосили про підтримку Blu-ray, що фактично визначило переможця.

У тому ж 2008 році компанія Toshiba офіційно здалася, припинивши розробку своїх плеєрів. Війна була закінчена, а Sony продовжила випускати свої плеєри Blu-ray. Цей стандарт лишився єдиним форматом для відео високої чіткості.

Падіння

Попри перемогу над HD DVD, Blu-ray не зміг втриматися на плаву дуже довго. Ось кілька причин, чому почався його занепад:

Поява стрімінгових сервісів та цифровий контент . Високошвидкісний інтернет, хмарні сервіси та стримінги, такі як Netflix, Disney+ і HBO Max, зробили перегляд відео доступним без потреби у фізичних носіях. Хоча Blu-ray 4K залишається найкращим варіантом для кіноманів завдяки своїй якості, більшість глядачів надає перевагу цифровим копіям фільмів або підписним сервісам. Це зменшило попит на диски.

. Високошвидкісний інтернет, хмарні сервіси та стримінги, такі як Netflix, Disney+ і HBO Max, зробили перегляд відео доступним без потреби у фізичних носіях. Хоча Blu-ray 4K залишається найкращим варіантом для кіноманів завдяки своїй якості, більшість глядачів надає перевагу цифровим копіям фільмів або підписним сервісам. Це зменшило попит на диски. Вартість . Диски Blu-ray та програвачі були значно дорожчими за DVD, що стримувало їхню популярність серед масових споживачів.

. Диски Blu-ray та програвачі були значно дорожчими за DVD, що стримувало їхню популярність серед масових споживачів. Обмежена доступність контенту. Далеко не всі фільми та серіали випускалися на Blu-ray, особливо в регіонах, де стрімінгові сервіси домінували над фізичними носіями.

Що з Blu-ray сьогодні

Попри загальне зменшення популярності, Blu-ray залишається важливим для певних ніш:

Кіномани та колекціонери . Люди, які цінують максимальну якість зображення та звуку, продовжують купувати фільми на Blu-ray, особливо в форматі 4K UHD.

. Люди, які цінують максимальну якість зображення та звуку, продовжують купувати фільми на Blu-ray, особливо в форматі 4K UHD. Відеоігри . Диски Blu-ray досі використовуються в консолях PlayStation 5 та Xbox Series X для фізичних копій ігор. Але багато розробників поступово відмовляються від випуску ігор на дисках, залишаючи лише цифрові копії.

. Диски Blu-ray досі використовуються в консолях PlayStation 5 та Xbox Series X для фізичних копій ігор. Але багато розробників поступово відмовляються від випуску ігор на дисках, залишаючи лише цифрові копії. Архівування даних. Деякі компанії та організації використовують диски Blu-ray для довготривалого збереження інформації завдяки їхній довговічності та високій ємності.

Що у висновку

Blu-ray був інноваційним форматом, який визначив еру високої чіткості в домашніх розвагах. Однак розвиток технологій, зокрема стрімінгових сервісів та цифрового контенту, призвів до його поступового зникнення з масового ринку. Попри це, формат залишається актуальним для деяких нішевих випадків.