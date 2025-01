У перший день прийому попередніх замовлень було продано понад 300 000 пристроїв, а до виходу iPad 2 у березні 2011 року загальний обсяг продажів сягнув 15 мільйонів, розповідає 24 Канал. Згадуємо історію створення культового ґаджета, який змінив індустрію.

Як створювали iPad

Розробка iPad стала логічним продовженням напрацювань Apple у сфері мобільних пристроїв. Ще до офіційного анонсу планшета компанія працювала над концепцією пристроїв із сенсорним екраном.

Компанія експериментувала з планшетами задовго до появи iPad. Її КПК Newton MessagePad, випущений у 1993 році, ще тоді був схожий на планшет, хоча й недосконалий за сучасними стандартами – з обмеженою кількістю програм, чорно-білим дисплеєм і повною залежністю від стилуса.



Newton MessagePad / Фото iFixit

Компанія також створила прототип потужнішого планшета на базі PowerBook під назвою PenLite, але вирішила не випускати його на ринок.



PowerBook / Фото Apple

Деякі ідеї, використані в iPad, були протестовані в серії смартфонів iPhone, які дебютували в 2007 році. Багато функцій першого iPad базувалися на досвіді створення iPhone, зокрема використання сенсорного інтерфейсу, операційної системи iOS та екосистеми застосунків App Store.

Особливості першого iPad

iPad першого покоління був оснащений 9,7-дюймовим рідкокристалічним сенсорним екраном, який забезпечував інтуїтивне керування. Його габарити складали 24,3 см у висоту, 19,0 см у ширину, 1,27 см у товщину, а важив пристрій 0,68 кг.



iPad 1-го покоління / Фото Yutaka Tsutano - Flickr: iPad Case

iPad працював під управлінням iOS 3.2, тієї ж операційної системи, що й iPhone, і, як наслідок, міг запускати застосунки з App Store. Планшет дозволяв існуючим програмам масштабувати свій розмір, щоб заповнити весь екран (нові програми також можна було писати так, щоб вони відповідали його більшим розмірам).

Як і в iPhone та iPod touch, екран iPad мав мультисенсорний інтерфейс, який дозволяв користувачам вибирати елементи на екрані, торкаючись їх, переміщати їх перетягуванням, а також збільшувати та зменшувати вміст за допомогою стискання.



iPad поряд з iPhone / Фото Yutaka Tsutano – Wikimedia Commons

Характеристики iPad першого покоління:

Процесори: ARM Cortex A8 (1GHz) та PowerVR SGX535;

ARM Cortex A8 (1GHz) та PowerVR SGX535; Вбудовані модулі: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR; Опції зберігання: 16, 32 або 64 ГБ флеш-пам'яті та 256 DDR RAM;

16, 32 або 64 ГБ флеш-пам'яті та 256 DDR RAM; Батарея та автономність: Літій-іонний полімерний акумулятор на 6600 мАг, який забезпечував до 10 годин перегляду відео або 140 годин прослуховування музики;

Літій-іонний полімерний акумулятор на 6600 мАг, який забезпечував до 10 годин перегляду відео або 140 годин прослуховування музики; Роз'єм на 30 контактів для зарядки та підключення аксесуарів.

на 30 контактів для зарядки та підключення аксесуарів. Ціна: від 499 доларів.

Хоча перший iPad не був таким потужним, як звичайний ноутбук, він орієнтувався на звичайних користувачів, яким потрібен був простий пристрій для перегляду веб-сторінок, перевірки електронної пошти та інших повсякденних завдань.

Завдяки своїм революційним можливостям, iPad став надзвичайно популярним після старту продажів 3 квітня 2010 року.

До речі, на момент виходу iPad отримав змішані відгуки через відсутність камери, підтримки Adobe Flash та можливості одночасної роботи з кількома застосунками.

Вплив на індустрію

Попри початкову критику, iPad першого покоління швидко здобув популярність і був визнаний одним з найкращих винаходів 2010 року за версією журналу Time. Також видання Popular Science назвало його найкращим ґаджетом у рейтингу "Best of What's New 2010".

Поява iPad змінила підхід до споживання цифрового контенту, ставши каталізатором розвитку ринку планшетів. Пристрій відкрив нові можливості для навчання, роботи та розваг, що згодом призвело до появи численних конкурентів від інших виробників.

Apple продовжила розвивати лінійку iPad, впроваджуючи нові технології та удосконалюючи дизайн з кожним новим поколінням.

Підсумовуючи, можна сказати, що перший iPad став визначною віхою в історії технологій, заклавши основу для подальшого розвитку мобільних пристроїв та змінивши спосіб взаємодії користувачів із цифровим світом.