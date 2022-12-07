Telegram запустив реєстрацію в месенджері без SIM-картки

Розробники Telegram представили велике оновлення. Однією з найпомітніших нових функцій став механізм реєстрації облікового запису без прив'язки до телефонного номера, закріпленого за конкретною SIM-карткою.

Для цього пропонують використовувати віртуальний анонімний номер. Такі відтепер продаються на платформі Fragment, яку месенджер запустив раніше для продажу унікальних нікнеймів.

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Деталі

Сьогодні починається нова ера конфіденційності: акаунт в Telegram тепер можна зареєструвати без сім-карти, скориставшись анонімними номерами на базі блокчейна. Придбати такі номери можна на платформі Fragment,

– написали розробники у своєму блозі.

Найдоступніший анонімний номер виставлений зараз на платформі за 9 TON – 16,20 долара. Такі номери починаються з "+888" й пропонуються в форматі аукціону, тому кінцева вартість буде вищою. Працюватимуть вони аналогічно звичайним, які прив'язані до SIM-картки. Якщо ж потреба в анонімному номері відпаде, його потім можна продати на аукціоні. Вже зараз біля багатьох таких номерів можна побачити відмітку "Resale".

Що ще

В останньому оновленні Telegram реалізовано безліч інших нововведень. З'явився активний антиспам-фільтр та функція автовидалення всіх чатів, нові набори емодзі та нові інтерактивні емодзі. Користувачам Telegram для iOS став доступний пошук по емодзі, а на Android з'явився оновлений розділ меню "Використання пам'яті", де тепер можна подивитися, скільки місця на пристрої займає кожен з чатів.

Зазначимо, що компанія зараз активно намагається залучити нових платних підписників, пропонуючи більше ексклюзивних функцій в рамках Telegram Premium. За словами творця месенджера, кількість користувачів, які купили підписку перевищила один мільйон.

Telegram Premium, який ми запровадили лише 5 місяців тому, швидко перевищив позначку в 1 мільйон підписників і став одним з найуспішніших прикладів плану підписки в соціальних мережах, який коли-небудь запускався,

– написав Павло Дуров у своєму особистому каналі.

Крім того, месенджер продовжує розвивати свій рекламний напрямок, який вже покриває частину витрат на підтримку серверів, заробітних плат тощо.