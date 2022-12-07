Для этого предлагается использовать виртуальный анонимный номер. Такие теперь продаются на платформе Fragment, которую мессенджер запустил раньше для продажи уникальных никнеймов.

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Подробности

Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment,

– написали разработчики в своем блоге.

Самый доступный анонимный номер выставлен сейчас на платформе за 9 TON – 16,20 доллара. Такие номера начинаются с "+888" и предлагаются в формате аукциона, поэтому конечная стоимость будет выше. Они будут работать аналогично обычным, которые привязаны к SIM-карте. Если же потребность в анонимном номере отпадет, его можно продать на аукционе. Уже сейчас рядом с такими номерами можно увидеть отметку "Resale".

Что еще

В последнем обновлении Telegram реализовано множество других новшеств. Появился активный антиспам-фильтр и функция автоудаления всех чатов, новые наборы и новые интерактивные эмодзи. Пользователям Telegram для iOS стал доступный поиск по эмодзи, а на Android появился обновленный раздел меню "Использование памяти", где теперь можно посмотреть, сколько места на устройстве занимает каждый из чатов.

Отметим, что компания активно пытается привлечь новых платных подписчиков, предлагая больше эксклюзивных функций в рамках Telegram Premium. По словам создателя мессенджера, количество пользователей, купивших подписку, превысило один миллион.

Telegram Premium, который мы ввели всего 5 месяцев назад, быстро превысил отметку в 1 миллион подписчиков и стал одним из самых успешных примеров плана подписки в социальных сетях, из когда-либо запускавшихся,

– написал Павел Дуров в своем личном канале.

Кроме того, мессенджер продолжает развивать свое рекламное направление, уже покрывающее часть расходов на поддержку серверов, заработных плат и прочего.