Telegram стає популярнішим на тлі арешту Павла Дурова

Чорний піар – це також піар. Випадок з арештом Павла Дурова це прекрасно демонструє, адже кількість завантажень месенджера Telegram значно виросла на тлі розслідування, яке триває у Франції.

Що відбувається з Telegram

Як зазначає джерело, арешт засновника та генерального директора Telegram Павла Дурова у Франції починає впливати на популярність і рейтинг програми – все більше людей завантажують месенджер.

Дивіться також Засновника Telegram Дурова затримали у Франції: хронологія подій

У суботу засновник та генеральний директор компанії був заарештований у Франції за те, що нібито дозволив процвітати незаконній діяльності в своєму додатку, не забезпечивши належну модерацію випадків, пов'язаних з торгівлею наркотиками, відмиванням грошей та розповсюдженням матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми.

Загалом, за останніми даними, правоохоронці інкримінують 12 статей кримінального кодексу, серед яких відмова надати інформацію на запити уповноважених органів, співучасть у зберіганні та розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру, співучасть у розповсюдженні наркотиків, хакерських програм, співучасть у шахрайстві організованою групою, приховування злочинів.

Попри серйозність звинувачень, спостерігається зростання кількості завантажень Telegram, що дозволило йому посісти друге місце в чарті соціальних мереж американського App Store і збільшити кількість завантажень на iOS на 4%.

Як зазначає джерело, зростання популярності Telegram відбулося не одразу після арешту Дурова. Це може бути пов'язано з тим, що "багато людей дізналися про новину лише тоді, коли наздоганяли заголовки, які вони пропустили на вихідних, або з тим, що сторонні джерела інформації для магазинів додатків дещо запізнюються зі змінами в рейтингу".

У Франції, де був затриманий Дуров, додаток підскочив на 1 місце в категорії "Соціальні мережі" в App Store і став 3 додатком у цілому.