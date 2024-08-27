Что происходит с Telegram

Как отмечает источник, арест основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции начинает влиять на популярность и рейтинг программы – все больше людей загружают мессенджер.

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В субботу основатель и генеральный директор компании был арестован во Франции за то, что якобы позволил процветать незаконной деятельности в своем приложении, не обеспечив надлежащую модерацию случаев, связанных с торговлей наркотиками, отмыванием денег и распространением материалов с изображением сексуального насилия над детьми.

В целом, по последним данным, правоохранители инкриминируют 12 статей уголовного кодекса, среди которых отказ предоставить информацию на запросы уполномоченных органов, соучастие в хранении и распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера, соучастие в распространении наркотиков, хакерских программ, соучастие в мошенничестве организованной группой, сокрытие преступлений.

Несмотря на серьезность обвинений, наблюдается рост количества загрузок Telegram, что позволило ему занять второе место в чарте социальных сетей американского App Store и увеличить количество загрузок на iOS на 4%.

Как отмечает источник, рост популярности Telegram произошел не сразу после ареста Дурова. Это может быть связано с тем, что "многие люди узнали о новости только тогда, когда догоняли заголовки, которые они пропустили на выходных, или с тем, что сторонние источники информации для магазинов приложений несколько запаздывают с изменениями в рейтинге".

Во Франции, где был задержан Дуров, приложение подскочило на 1 место в категории "Социальные сети" в App Store и стало 3 приложением в целом.