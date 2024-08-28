Ще один гріх Telegram: месенджер Павла Дурова звинуватили у черговому злочині

Британська служба новин отримала ексклюзивну інформацію про те, що месенджер Telegram неодноразово відмовлявся приєднатися до міжнародних програм, спрямованих на виявлення та видалення з інтернету матеріалів, які містять насильство над дітьми.

Що відомо

Популярний застосунок для обміну повідомленнями ніколи не був членом Національного центру допомоги зниклим та експлуатованим дітям (NCMEC) у США або Фонду Internet Watch Foundation (IWF), який є британським еквівалентом NCMEC. Ці організації співпрацюють з більшістю онлайн-платформ, щоб знаходити, повідомляти та видаляти заборонені матеріали.

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Хоча Telegram постійно наполягає на тому, що його модерація "відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється", компанію неодноразово звинувачували в тому, що вона ігнорує незаконні матеріали, а також дозволяє користуватися своїм сервісом численним хакерам-вимагачам, торгівцям наркотиками, зброєю та іншим кримінальним елементам.

Це можна навіть помітити особисто: якщо ви надішлете скаргу на незаконний контент у тій чи іншій групі, ваша заявка, швидше всього, буде проігнорована.

NCMEC неодноразово просив Telegram приєднатися до боротьби з матеріалами, що містять сексуальне насильство над дітьми (CSAM), але той проігнорував запити. З програмою CyberTipline, якою керує NCMEC, співпрацюють понад 1600 інтернет-компаній. Фірми, що базуються в США, наприклад, зобов'язані зареєструватися. 16% компаній, які беруть участь у програмі, не є американськими.

Представник також IWF заявив, що "попри спроби проактивної взаємодії з Telegram протягом останнього року, вони не є членами IWF і не користуються послугами з блокування, запобігання та припинення розповсюдження зображень сексуального насильства над дітьми". Не бувши членом IWF або NCMEC, Telegram не може проактивно знаходити, видаляти або блокувати підтверджені випадки насилля над дітьми, які класифікуються та додаються до списків, складених благодійними організаціями.

У IWF також кажуть, що хоча компанія й видаляє CSAM після того, як матеріал був підтверджений, але робить вона це вкрай повільно і гірше реагує на щоденні запити.

Варто зазначити, що платформа також не є частиною програми TakeItDown, яка спрямована на видалення так званого порно з метою помсти. Snap, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Pornhub, OnlyFans – всі вони є учасниками об'єднання, яке використовує так званий хеш-лист для пошуку зображень і відео на своїх публічних або незашифрованих платформах.

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А що зі звітністю

Ще одна норма, якої Telegram не дотримується, – це прозоре звітування. Кожні пів року соціальні мережі публікують список усього контенту, видаленого за запитами поліції. Більшість інших соціальних мереж, включаючи додатки Meta, Snapchat і TikTok, публікують свої звіти онлайн із бібліотекою попередніх періодів, які включають дані за роки роботи.

У Telegram немає такого сайту. Він має окремого бота в самому застосунку, який називається Transparency Reports, і за логікою, мав би відповідати на такі питання. Але коли ви відкриваєте його, то бачите лише одну опцію – "Отримати звіт" для вашої країни. BBC пише, що канал прозорості Telegram не відповів на запит про перегляд попередніх звітів і сказав, що "для вашого регіону немає звітів". Ми перевірили аналогічний запит для України, і він продемонстрував аналогічну реакцію: "Звіт про прозорість для вашого регіону не доступний".



Відповідь на запит 24 Каналу про звіт / Скриншот 24 Каналу

Зазначимо, що Telegram так само описує свій підхід до звітів про прозорість як "піврічний".

Telegram також має незвичну систему для ЗМІ загалом. Метод зв'язку, який надає компанія, працює через автоматизованого бота в застосунку, від якого журналісти видання жодного разу не отримали відповіді за "місяці спроб отримати відповідь на різні запити".

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Що кажуть у Telegram

Хоча ці конкретні звинувачення в компанії ще не коментували, раніше представники Telegram заявляли, що "платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання на цій платформі".

У червні Павло Дуров сказав журналісту Такеру Карлсону, що він наймає лише "близько 30 інженерів" для роботи своєї платформи. Чи має компанія достатньо велику команду модераторів, невідомо. Як і те, чи є вона взагалі.