Ордера були видані після того, як Telegram не надав відповіді на судовий запит щодо ідентифікації користувача платформи. У документі також наголошується на "майже повній відсутності співпраці Telegram" з французькими та європейськими органами влади.

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Що відомо про ордер на арешт брата Дурова

Ордери на Павла та його брата Миколу, співзасновника платформи, були видані 25 березня за звинуваченнями, зокрема за "співучасть у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх в організованій групі".

У справі також згадується віцепрезидент Telegram Ілля Перекопський, проте не вказано, чи було видано ордер на його арешт.

За словами прокуратури, на даному етапі єдиною особою, яку допитують у цій справі, є Павло Дуров. Місцеперебування Миколи Дурова наразі невідоме.

Що відомо про Миколу Дурова

Микола Дуров – російський програміст і математик, відомий своєю участю у створенні популярних месенджерів "ВКонтакте" та Telegram. Він є старшим братом Павла Дурова.

Микола Дуров має значний академічний бекграунд у галузі математики та інформатики. Він отримав кілька наукових ступенів, зокрема, ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Микола був одним із ключових розробників соціальної мережі "ВКонтакте". Він відповідав за технічну частину проєкту, створюючи основні алгоритми та архітектуру системи.

Після конфлікту з російськими владними структурами та продажу "ВКонтакте", брати Дурови заснували месенджер Telegram, де Микола знову зіграв ключову роль як головний архітектор та програміст. Він розробив протокол шифрування, який забезпечує безпеку повідомлень у месенджері.

Микола відомий своїм замкнутим способом життя, він рідко з'являється на публіці та неохоче дає інтерв'ю. Він значною мірою зосереджений на своїй роботі і науці.

Микола Дуров повністю відійшов від бізнесу свого молодшого брата та вирішив присвятити себе науковій діяльності. Станом на серпень 2024 року він обіймає посаду старшого наукового співробітника у Петербурзькому відділенні Математичного інституту імені Стеклова Російської академії наук.

Микола постійно проживає в Санкт-Петербурзі та рідко зустрічається зі своїм братом.