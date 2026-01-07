Такого раніше ніколи не бачили: у космосі виявили таємничу хмару з темної матерії

Астрономи за допомогою телескопа "Габбл" виявили унікальний космічний об'єкт, який назвали Cloud 9 (Хмара 9). Це хмара з темної матерії та газу за 14 мільйонів світлових років від Землі, де немає жодної зорі і раніше таких структур у космосі не спостерігали.

Знахідка неабияка і допомагає пояснити, як формувалися галактики на початку існування Всесвіту. Вона дає змогу зазирнути в природу загадкової темної матерії, яка зазвичай залишається невидимою для дослідників, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Чому в цій космічній хмарі так і не народилися зорі?

Новий об'єкт під назвою Cloud 9 розташований на околицях спіральної галактики Мессьє 94 (M94). За своєю структурою це воднева хмара типу RELHIC (воднева хмара, обмежена реіонізацією), де накопичення газу зазвичай стає поштовхом до появи світил.

Проте у випадку з Cloud 9 процес зореутворення зупинився. Як пояснив керівник команди Алехандро Бенітес-Льямбай з Університету Мілано-Бікокка, це історія про невдалу галактику, де відсутність зірок є доказом того, що вчені знайшли первісний "будівельний блок", який так і не став повноцінною зоряною системою.

Ця хмара слугує своєрідним вікном у темний Всесвіт. Ендрю Фокс із Наукового інституту космічного телескопа (STScI) наголосив у заяві NASA, що хоча більша частина маси Всесвіту – це темна матерія, її важко виявити через відсутність власного світла.

Темна матерія становить близько 85% усієї речовини в космосі, але вона не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням. Її присутність фіксують лише за гравітаційним впливом на звичайну матерію, таку як зорі чи планети. Вважається, що саме в зонах скупчення темної матерії на початку існування Всесвіту почали формуватися перші космічні структури.

Як телескоп "Габбла" допоміг відкрити новий тип космічних об'єктів?

До появи даних з "Габбла" вчені могли припустити, що Cloud 9 – це просто тьмяна карликова галактика, зірки якої не видно наземним телескопам через брак чутливості. Проте використання вдосконаленої камери для оглядів (Advanced Camera for Surveys) дозволило точно підтвердити, що всередині хмари дійсно порожньо.

Науковці наголошують, що знахідка вказує на ймовірне існування багатьох подібних реліктів у Всесвіті. Дослідниця Рейчел Бітон порівняла такі об'єкти з покинутими будинками серед галактичних сусідів.

На відміну від водневих хмар навколо Молочного Шляху, Cloud 9 компактніша та має виражену сферичну форму. Її ядро з нейтрального водню має ширину близько 4 635 трильйонів кілометрів (4 900 світлових років). Маса газу в ній у мільйон разів перевищує сонячну, проте маса темної матерії в цьому об'єкті колосальна – вона оцінюється у 5 мільярдів сонячних мас.

У майбутньому Cloud 9 ще може перетворитися на справжню галактику, якщо зможе накопичити стільки ж водню, скільки в ній зараз міститься темної матерії. Поки що вона залишається унікальною лабораторією для вивчення природи невидимої речовини Всесвіту.

Результати цього дослідження були представлені на 247-й зустрічі Американського астрономічного товариства у Феніксі та опубліковані в журналі The Astrophysical Journal Letters.