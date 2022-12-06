Космічний апарат Orion нашкодив телескопу Джеймса Вебба

Місія Artemis 1, у рамках якої до Місяця запустили апарат "Оріон", негативно вплинула на роботу телескопа Джеймса Вебба. Проблема виникла зі зв'язком через особливості використаної технології.

Для зв'язку з усіма своїми космічними апаратами NASA використовує систему Deep Space Network. Вона складається з 14 антен, розташованих у Каліфорнії, Іспанії та Австралії. Саме з ними й виникли проблеми.

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Що сталося

Влітку вчені попереджали, що старт місії "Артеміда 1" повністю захопить усі потужності мережі Deep Space Network, тому що операторам потрібно буде стежити за космічним кораблем. Коли 16 листопада NASA запустило "Оріон", так і сталося: поки апарат перебуває в польоті та за межами низької навколоземної орбіти, він майже постійно контактує з Землею, перебираючи на себе ресурси системи зв'язку. Через це космічний телескоп Джеймса Вебба та інші місії залишилися на задньому плані.

На надсилання інструкцій до обсерваторії це не впливає, оскільки воно проводиться лише раз на тиждень. Однак проблема виникає з даними, які сам James Webb повинен відправляти на Землю. Річ у тім, що обсяг його власної пам'яті дуже обмежений, тому телескоп повинен мати можливість регулярно передавати зібрані дані додому й робити це до того, як його комп’ютер заповниться. Астрономам довелося змінити програму роботи обсерваторії й тимчасово сконцентруватися на коротких спостереженнях, які формують менше даних. Наразі вченим доводиться чекати до 80 годин для отримання даних.

У результаті команда James Webb Space Telescope просить NASA посилити мережу Deep Space Network перед наступними місіями Artemis. Космічне агентство вже робило це торік і цього року, додавши дві нові антени до початкових 12.