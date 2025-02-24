Темна тема розряджає батарею смартфонів і ноутбуків швидше, ніж вважалося раніше

Дослідники з BBC Research & Development виявили, що використання темної теми на смартфонах і ноутбуках може не зменшувати, а навіть збільшувати енергоспоживання пристроїв. Більшість користувачів, перемикаючись на темний режим, підвищують яскравість екрану, що призводить до більшого витрачання заряду.

Британські інженери провели дослідження, під час якого добровольців попросили відкрити медіаплатформу BBC Sounds та налаштувати комфортний рівень яскравості екрана для світлої і темної теми, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC Research & Development.

Дивіться також Apple прагне, щоб iPhone 17 Pro повністю замінив камери для блогерів

Виявилося, що 80% учасників експерименту значно збільшили яскравість дисплея після перемикання на темний режим. У результаті замість економії енергії темна тема викликала її додаткові витрати.

Ці результати поставили під сумнів поширене переконання, що використання темної теми допомагає зменшити енергоспоживання пристроїв.

Чи впливає швидкість сайту на енергоспоживання?

Дослідники вирішили піти далі й вивчили, як швидкість завантаження ресурсів і обсяг переданих даних впливають на енергоспоживання. Виявилося, що швидкість сайту жодним чином не впливає на витрати енергії, а обсяг переданих даних має лише незначний ефект.

Вам буде цікаво Як повернути до життя старий iPhone після оновлення iOS

Як дійсно економити заряд?

Для користувачів, які прагнуть зменшити енергоспоживання своїх пристроїв, дослідники запропонували більш ефективні рішення: знизити яскравість екрана або використовувати гаджети з меншими дисплеями, адже саме ці фактори мають найбільший вплив на витрати енергії.