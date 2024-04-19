Cybertruck перетворився "цеглину" після сеансу на автомийці

Нещодавній інцидент, пов'язаний з Tesla Cybertruck, викликав занепокоєння щодо надійності транспортного засобу в повсякденних ситуаціях. Один з власників пікапа зіткнувся зі значною проблемою при спробі відмити пісок з автомобіля після відвідування пляжу.

Попри свою репутацію міцного і довговічного автомобіля, пікап вагою в майже 3 тони вийшов з ладу під час звичайного миття автомобіля, і власник був спантеличений таким несподіваним поворотом подій, інформує 24 Канал.

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Деталі історії

Користувач TikTok captain.ad, який поділився своєю проблемою в Інтернеті, описав, як центральна консоль Cybertruck перестала реагувати на дії, що призвело до того, що автомобіль не реагував на керування. Після спроби перезавантажити систему, утримуючи дві кнопки на кермі, власник почув специфічний звук, що лунав з панелі приладів.

Цей інцидент додає до низки проблем, з якими стикаються власники Cybertruck, включаючи повідомлення про зазори на панелі, тріщини на "броньованому склі" та несправність рульового управління. Крім того, нещодавно Tesla призупинила поставки Cybertruck, щоб вирішити проблеми з педаллю акселератора.

Чим закінчилася історія з автомийкою

У випадку з несправністю автомийки Cybertruck відновив нормальну функціональність після повного перезавантаження, ініційованого власником, який утримував ці дві кнопки напередодні ввечері. Однак, як повідомляється, цей процес зайняв болісні п'ять годин.

, що Tesla не рекомендує мити Cybertruck під прямими сонячними променями, щоб запобігти потенційній корозії, компанія також рекомендує використовувати спеціалізований "режим мийки" і вибирати безконтактні автомийки, щоб мінімізувати пошкодження. Недотримання цих рекомендацій може призвести до пошкоджень, які не покриваються гарантією на автомобіль.

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Попри футуристичний дизайн і обіцянки щодо стійкості, чутливість Cybertruck до звичайних процедур технічного обслуговування викликає занепокоєння щодо його практичності для повсякденного використання. Небажання Tesla відповідати на запити ЗМІ залишає без відповіді питання про першопричину таких несправностей і реакцію компанії на занепокоєння клієнтів.