Несмотря на свою репутацию крепкого и долговечного автомобиля, пикап весом в почти 3 тонны вышел из строя во время обычной мойки автомобиля, и владелец был озадачен таким неожиданным поворотом событий, информирует 24 Канал.

Смотрите также Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на то, что кузов покрывается ржавчиной после дождя

Детали истории

Пользователь TikTok captain.ad, который поделился своей проблемой в Интернете, описал, как центральная консоль Cybertruck перестала реагировать на действия, что привело к тому, что автомобиль не реагировал на управление. После попытки перезагрузить систему, удерживая две кнопки на руле, владелец услышал специфический звук, раздававшийся с панели приборов.

Этот инцидент добавляет к ряду проблем, с которыми сталкиваются владельцы Cybertruck, включая сообщения о зазорах на панели, трещины на "бронированном стекле" и неисправность рулевого управления. Кроме того, недавно Tesla приостановила поставки Cybertruck, чтобы решить проблемы с педалью акселератора.

Чем закончилась история с автомойкой

В случае с неисправностью автомойки Cybertruck восстановил нормальную функциональность после полной перезагрузки, инициированной владельцем, который удерживал эти две кнопки накануне вечером. Однако, как сообщается, этот процесс занял мучительные пять часов.

Стоит заметить, что Tesla не рекомендует мыть Cybertruck под прямыми солнечными лучами, чтобы предотвратить потенциальную коррозию, компания также рекомендует использовать специализированный "режим мойки" и выбирать бесконтактные автомойки, чтобы минимизировать повреждения. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждениям, которые не покрываются гарантией на автомобиль.

А тем временем Посмотрите, как выглядит Cybertruck с танковыми гусеницами вместо колес

Несмотря на футуристический дизайн и обещания по устойчивости, чувствительность Cybertruck к обычным процедурам технического обслуживания вызывает беспокойство относительно его практичности для повседневного использования. Нежелание Tesla отвечать на запросы СМИ оставляет без ответа вопрос о первопричине таких неисправностей и реакции компании на беспокойство клиентов.