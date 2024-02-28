Модифікована вантажівка Cybertruck, що отримала назву Cybertank, виглядає як щось з науково-фантастичного фільму, з величезною світловою панеллю та спеціальною системою підвіски, що витримує вагу та розмір гусениць.

А тим часом Власники Tesla Cybertruck жаліються на те, що кузов вкривається іржею після дощу

В Diesel Brothers стверджують, що їм допомогла сама Tesla, і що Cybertank з легкістю впорається з будь-якою засніженою місцевістю в такій модифікації.

На своїй сторінці в X механіки поділилися кадрами Cybertank в дії та пообіцяли вже скоро опублікувати відео процесу модифікації автівки на своєму YouTube-каналі.

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Варто додати, що раніше футуристичний електричний пікап від Tesla був розкритикований за його погані характеристики в снігових умовах, попри твердження компанії, що він "достатньо міцний і надійний, щоб поїхати куди завгодно".