Проект електромобіля був одним з найбільш секретних і амбітних починань Apple, метою якого було створення повністю автономного транспортного засобу з інтер'єром, схожим на лімузин, і голосовим управлінням, інформує 24 Канал.

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Компанія сподівалася випустити автомобіль до 2024 року, але зіткнулася з численними проблемами і затримками, включаючи відхід ключових керівників, технічні труднощі і регуляторні перешкоди.

Штучний інтелект у тренді

Як розповів Марк Гурман з Bloomberg, керівники Apple втратили впевненість у прибутковості та життєздатності виходу на автомобільний ринок, який є висококонкурентним і має низьку рентабельність.

Замість цього вони вирішили зосередитися на більш перспективних сферах штучного інтелекту, таких як генеративні нейронні мережі, які можуть створювати реалістичні зображення, звуки і тексти. Частину співробітників автомобільного проєкту буде переведено до підрозділу штучного інтелекту під керівництвом Джона Джаннандреа, тоді як інші можуть бути звільнені.

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Скасування проєкту електромобіля є серйозним ударом по репутації Apple як інноватора та технологічного лідера. Це також ставить під сумнів майбутній напрямок і перспективи зростання компанії, оскільки вона значною мірою залежить від продажів iPhone, які останніми роками сповільнюються. Apple не коментувала це питання публічно.