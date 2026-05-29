Tesla обіцяє революцію без водія, але навіть її працівники бояться Full Self-Driving

Tesla роками переконує світ у готовності своїх безпілотних технологій. Але нове розслідування показало, що навіть люди, які навчають систему Full Self-Driving, не готові довірити їй власне життя.

Нове розслідування поставило під сумнів багаторічні заяви Tesla та її керівника Ілона Маска про близький прорив у сфері повністю автономного водіння. За даними журналістів, сотні працівників компанії, які щодня займаються навчанням системи Full Self-Driving, регулярно бачать небезпечні ситуації на дорогах і не довіряють технології настільки, щоб користуватися нею самостійно. Про це пише агентство Reuters.

Чому співробітники Tesla не вірять у Full Self-Driving?

Йдеться про працівників, які аналізують відеозаписи з автомобілів Tesla та вручну позначають об'єкти й дорожні сценарії для подальшого навчання штучного інтелекту. За словами співробітників, система регулярно демонструє критичні помилки: автомобілі не реагують на тварин, перевищують швидкість на 32 – 48 кілометрів на годину, а також небезпечно зближуються з дітьми та іншими учасниками руху.

Сім колишніх співробітників команди маркування даних заявили Reuters, що не довірили б Full Self-Driving власну безпеку. Один із них прямо назвав офіційні заяви Tesla про безпечність системи "нісенітницею". При цьому Ілон Маск уже майже десять років обіцяє появу повністю автономного автомобіля Tesla. Компанія неодноразово заявляла, що її система водіння є у кілька разів безпечнішою за середнього водія.

Як Tesla рахувала "безпечність" автопілота

Окрему увагу Reuters приділило статистиці, якою Tesla обґрунтовує свої заяви про перевагу Full Self-Driving над звичайним водінням. Компанія стверджувала, що її система може бути до 10 разів безпечнішою за людину. Такі цифри озвучували не лише Ілон Маск, а й фінансовий директор Tesla та голова ради директорів під час зустрічей з акціонерами.

Однак журналісти з'ясували, що методологія порівняння була суперечливою. Tesla враховувала лише аварії, у яких спрацьовували подушки безпеки. Натомість федеральна статистика США включає значно ширший перелік ДТП, навіть якщо автомобіль просто потребував евакуації.

Через таку різницю у підрахунках показники безпеки могли бути завищені приблизно утричі. Крім того, Tesla порівнювала власний автопарк із середнім віком 4,1 року із загальним автопарком США, середній вік якого становить 12,8 року. А нові автомобілі самі по собі мають сучасніші системи безпеки та кращі результати у ДТП.

Професор Університету Карнегі-Меллона Філ Купман порівняв такий підхід із ситуацією, коли сучасний реактивний літак порівнюють із бомбардувальником часів Другої світової війни.

"Це як сказати: "Мій реактивний літак швидший за ваш бомбардувальник Другої світової". Так, але що саме це доводить?" – пояснив експерт.

Що приховувалося за запуском роботаксі

Reuters також описало підготовку Tesla до презентації Cybercab у 2024 році та запуску роботаксі в Остіні. За інформацією агентства, перед демонстраціями компанія місяцями вручну готувала маршрути для автомобілів. Працівники аналізували відео, позначали дорожні об'єкти та допомагали системі "запам'ятовувати" конкретні сценарії на окремих вулицях.

Команда маркування даних у штаті Юта перед запуском фактично подвоїлася та налічувала близько 300 працівників. Попри масштабну підготовку, майже через рік після презентації Tesla експлуатує приблизно 50 роботаксі в Остіні. Вони працюють лише в обмеженій та контрольованій зоні міста.

Це суттєво відрізняється від ранніх заяв Ілона Маска, який раніше неодноразово прогнозував швидкий перехід Tesla до повністю автономного транспорту без потреби у водієві.

Чому навколо Tesla зростає тиск

На момент публікації матеріалу Tesla офіційно не прокоментувала висновки Reuters. Водночас навіть на офіційному сайті компанії в описі Full Self-Driving зазначено, що система потребує постійного контролю водія та не є повністю автономною.

У США групи захисту прав споживачів і кілька сенаторів уже закликали Федеральну торгову комісію США перевірити маркетингові заяви Tesla щодо Full Self-Driving. Однак поки що регулятори не вжили публічних заходів.

Reuters також нагадує, що Ілон Маск раніше заявляв акціонерам, нібито Full Self-Driving незабаром зробить навіть листування за кермом "практично безпечним". Але через пів року після цієї заяви система все ще офіційно вимагає постійної уваги людини.