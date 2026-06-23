Масове виробництво Tesla Optimus: постачальники готують компоненти для мільйонів роботів Маска

Компанія Tesla активно готується до серійного випуску своїх гуманоїдних роботів Optimus, залучаючи потужності тайванських виробників. Ілон Маск робить ставку на робототехніку, плануючи випускати мільйони екземплярів на заводах у Каліфорнії та Техасі.

Компанія Tesla активно готується до серійного випуску своїх гуманоїдних роботів Optimus, залучаючи потужності провідних тайванських виробників. Ілон Маск робить серйозну ставку на робототехніку та планує випускати мільйони екземплярів на заводах у Каліфорнії та Техасі. Про це повідомляє портал Wccftech із посиланням на тайванське видання UDN.

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Хто постачатиме деталі для роботів Маска?

Тайванський ланцюг постачань уже готується до масштабної співпраці з американським брендом. Головними партнерами Tesla у цьому проєкті стали компанії Mirle Automation та Asia Optical.

Mirle Automation уже розпочала постачання гармонійних редукторів та суглобових модулів. Щоб задовольнити величезний попит Tesla, компанія об'єднала зусилля з китайською Shenzhen Kedali Industry. Вони створили спільне підприємство в індустріальному центрі Районг у Таїланді, де випускатимуть роботизовані приводи та інші високоточні деталі.

Гармонійний редуктор (або хвильова передача) – це спеціальний механізм, який дозволяє передавати рух з високою точністю та плавністю при дуже компактних розмірах. У робототехніці вони критично важливі для того, щоб кінцівки гуманоїда рухалися природно, без ривків, і могли витримувати значні навантаження.

Як бачитиме Optimus 3?

Компанія Asia Optical відіграватиме ключову роль у створенні "зору" для нового покоління роботів – Optimus 3. Вона постачатиме сферичні та асферичні лінзи.

Асферичні лінзи, на відміну від звичайних круглих, мають складнішу форму поверхні. Це дозволяє усунути оптичні спотворення по краях зображення, роблячи "зір" робота максимально чітким та наближеним до людського, що критично важливо для орієнтації у просторі.



Ілон Маск та робот Optimus / Фото Tesla

Масове виробництво цих оптичних компонентів стартує у другій половині поточного року та у 2027 році, що повністю збігається з графіком випуску самих роботів.

Наскільки амбітні плани Ілона Маска?

Ілон Маск покладає величезні надії на третє покоління гуманоїда. Мільярдер заявив, що це буде "безумовно, найдосконаліший робот у світі", і додав, що навіть не бачив демоверсій інших розробок, які могли б зрівнятися з Optimus 3.

За словами Маска, дрібносерійне виробництво може розпочатися вже влітку, тоді як повноцінний масовий випуск стартує у 2027 році. Масштаби проєкту вражають:

1 мільйон одиниць на рік – потужність першої виробничої лінії, яку будують у Фремонті.

– потужність першої виробничої лінії, яку будують у Фремонті. 10 мільйонів одиниць на рік – планована потужність лінії на Gigafactory в Техасі.

Глобальний тренд: автовиробники стають лідерами робототехніки

Tesla – далеко не єдиний автовиробник, який переорієнтовується на створення гуманоїдів. Цей напрямок став ключовим полем битви для багатьох світових брендів: