Компания Tesla активно готовится к серийному выпуску своих гуманоидных роботов Optimus, привлекая ресурсы ведущих тайваньских производителей. Илон Маск делает серьезную ставку на робототехнику и планирует выпускать миллионы экземпляров на заводах в Калифорнии и Техасе. Об этом сообщает портал Wccftech со ссылкой на тайваньское издание UDN.
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Кто будет поставлять детали для роботов Маска?
Тайваньская цепочка поставок уже готовится к масштабному сотрудничеству с американским брендом. Главными партнерами Tesla в этом проекте стали компании Mirle Automation и Asia Optical.
Mirle Automation уже начала поставки гармонических редукторов и шарнирных модулей. Чтобы удовлетворить огромный спрос Tesla, компания объединила усилия с китайской Shenzhen Kedali Industry. Они создали совместное предприятие в промышленном центре Районг в Таиланде, где будут выпускать роботизированные приводы и другие высокоточные детали.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Гармонический редуктор (или волновой редуктор) – это специальный механизм, который позволяет передавать движение с высокой точностью и плавностью при очень компактных размерах. В робототехнике они имеют решающее значение для того, чтобы конечности гуманоида двигались естественно, без рывков, и могли выдерживать значительные нагрузки.
Как будет видеть Optimus 3?
Компания Asia Optical будет играть ключевую роль в создании "зрения" для нового поколения роботов – Optimus 3. Она будет поставлять сферические и асферические линзы.
Асферические линзы, в отличие от обычных круглых, имеют более сложную форму поверхности. Это позволяет устранить оптические искажения по краям изображения, делая "зрение" робота максимально чётким и приближённым к человеческому, что критически важно для ориентации в пространстве.
Илон Маск и робот Optimus / Фото Tesla
Массовое производство этих оптических компонентов начнётся во второй половине текущего года и в 2027 году, что полностью совпадает с графиком выпуска самих роботов.
Насколько амбициозны планы Илона Маска?
Илон Маск возлагает огромные надежды на третье поколение гуманоида. Миллиардер заявил, что это будет "безусловно, самый совершенный робот в мире", и добавил, что даже не видел демоверсий других разработок, которые могли бы сравниться с Optimus 3.
По словам Маска, мелкосерийное производство может начаться уже летом, тогда как полноценный массовый выпуск стартует в 2027 году. Масштабы проекта впечатляют:
- 1 миллион единиц в год – мощность первой производственной линии, которую строят в Фремонте.
- 10 миллионов единиц в год – планируемая мощность линии на Gigafactory в Техасе.
Глобальный тренд: автопроизводители становятся лидерами робототехники
Tesla – далеко не единственный автопроизводитель, который переориентируется на создание гуманоидов. Это направление стало ключевым полем битвы для многих мировых брендов:
- Seres (Китай): представила своего первого человекоподобного робота Xiaosai для работы на собственных "умных" предприятиях. Модель Xiaosai 01 отвечает за контроль качества при сборке шасси, а Xiaosai 02 проверяет внешний вид готовых автомобилей.
- Hyundai (Южная Корея / США): планирует развернуть в США более 25 000 человекоподобных роботов Atlas (разработка Boston Dynamics) с темпом выпуска до 30 000 единиц в год к 2028 году.
- Xpeng и BYD: китайские автогиганты также активно ускоряют собственные разработки гуманоидов.
- Aimoga (при поддержке Chery): уже начала прямые розничные продажи собственных человекоподобных роботов по цене около 42 260 долларов США.