Названо марку автомобілів, яка має найбільшу кількість аварій зі смертельними наслідками

Дослідження, проведене автомобільним сайтом iSeeCars, проаналізувало дані Системи звітності про аналіз смертельних випадків, що ведеться Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США. Результати не дивують.

Деталі

Як показали результати, найвищий рівень смертельних аварій на дорогах серед усіх автомобільних брендів у США має Tesla. Зосередившись на аваріях за участю автомобілів 2018-2022 років випуску, в яких загинув принаймні один пасажир, аналіз показав, що рівень смертельних аварій за участю машин цієї компанії становить близько 5,6 на мільярд миль пробігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на iSeeCars.

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Кілька аварій на мільярд не є чимось неймовірним, оскільки американці загалом щорічно проїжджають близько 3 трильйонів миль. Вражає те, що показник Tesla вдвічі перевищує загальний середній показник інших компаній – вони мають 2,8 смертельної аварії на мільярд. Експерти кажуть, що це ставить автовиробника далеко за межу норми.

За словами дослідників, результати дослідження не є звинуваченням на адресу дизайну автомобілів як такого, хоча це й не виключено. Вони вбачають проблему в поведінці водіїв.

Нові автомобілі безпечніші, ніж будь-коли. Але цим елементам безпеки протистоять відволікання уваги за кермом і підвищення швидкості, що призвело до зростання рівня аварійності та смертності в останні роки,

– сказав у своїй заяві аналітик iSeeCars Карл Брауер, посилаючись на більш досконалу конструкцію шасі та впровадження подушок безпеки.

Таким чином він каже, що машини Tesla в цілому є безпечними, якщо ви самі не нехтуєте безпекою. Якби ви були неуважні на умовній Audi чи BMW, то результат був би тим самим.

На підтвердження цих слів говорить статистика. За даними Страхового інституту безпеки дорожнього руху, за останні п'ять років кількість автомобільних аварій і смертельних випадків була вищою, ніж за попередні дванадцять. Саме цей час характеризується стрибком у технологіях безпеки. Більшість цих автомобілів, які підвищують статистику аварій, отримали відмінні рейтинги безпеки, добре пройшовши краш-тести IIHS та NHTSA, тому це не є проблемою дизайну транспортного засобу. Просто люди переоцінюють ці засоби захисту, приписуючи їм більше надійності, ніж її є насправді.

Дефіцит уваги і обман з боку Tesla

Якщо причиною аварій є відволікання уваги чи самовпевнене водіння, то не важко зрозуміти, чому Tesla є лідером. Її Model Y посідає шосте місце за кількістю смертельних аварій серед усіх моделей автомобілів.

Tesla і особливо її генеральний директор Ілон Маск дещо вводять в оману, зображуючи свої системи допомоги водієві як більш автономні, ніж вони є насправді. Особливо це стосується режиму повного самостійного водіння, який, попри свою назву, не означає, що автомобіль повністю здатен керуватися самостійно. Автопілот досі перебуває на етапі тестування й навчання, а тому потребує уваги водія. Людина повинна слідкувати за дорогою й бути готовою узяти кермо в будь-який момент. Однак багато власників Tesla це ігнорують і намагаються будь-якими способами надурити системи контролю, щоб вони не реагували на порушення й відволікання. Хтось пересідає на заднє сидіння, хтось дивиться в телефон, хтось узагалі грає в ігри на екранній панелі.

Хто у цьому винен – компанія чи водій? Багато хто вважає, що з такою назвою, як "Повне самостійне водіння", потрібно пробачити водіям їхню поведінку.