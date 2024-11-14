Деталі інциденту

Судячи з усього, електричні двері Tesla Model Y могли бути причиною того, що пасажири опинилися в пастці всередині електромобіля. Коли енергія внаслідок аварії зникла, вони просто перестали відкриватися. Рятувальник Рік Харпер, даючи інтерв'ю місцевій газеті, сказав, що він навіть не зрозумів, що всередині були інші люди, оскільки дим був дуже густим, а на той момент із машини "відчайдушно намагалася вибратися назовні" лише водійка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Toronto Star.

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Поліція повідомила, що аварія сталася після того, як водійка не впоралася з керуванням, в'їхала в огорожу, а потім у стовп. Від удару автомобіль загорівся – ймовірно, був пошкоджений один з акумуляторів.

Влада все ще розслідує аварію і пожежу.

Я не знаю, чи це була батарея, чи щось інше,

– сказав Рік Харпер журналістам.



Автомобіль Tesla відвозять з місця аварії / Фото Toronto Star

Попри те, що аварія сталася ще 24 жовтня, єдині деталі, які є на цей момент, стосуються електронних дверей, що використовуються Tesla та іншими автовиробниками. Вони потребують живлення для відкриття. Компанія має багато тривожних історій, коли власники замикалися в своїх автомобілях без електрики, або двері раптово переставали працювати, коли всередині лишалися діти, а на дворі було спекотне літо. Деякі з цих випадків можуть бути пов'язані з помилкою користувача, оскільки більшість Tesla оснащені важелями ручного відмикання зсередини. Невідомо, чи мала ця конкретна Model Y, функцію аварійного відмикання дверей.

Хай там як, але попри наявність альтернативи ці екстрені заходи все одно критикують за те, що вони погано розроблені та незрозумілі на інтуїтивному рівні для певних моделей. Вони часто вимагають глибоких знань про автомобіль, тож, судячи з усього, не всі власники знають про цей спосіб відкриття дверей. Ще гірше – коли ви просто пасажир, який уперше їде в Tesla, або вас накриває паніка через поширення вогню та диму.

Це не перший випадок, коли люди гинуть, опинившись у пастці в автомобілі Tesla:

У 2019 році батько п'ятьох дітей згорів у своїй Model S після того, як не спрацювали автоматичні висувні дверні ручки, які, як стверджує його сім'я в судовому позові, завадили перехожим і службам швидкого реагування визволити його з полум'я.

Іншого водія ледь не спіткала така ж доля у 2021 році. Коли його Tesla Model S загорілася, він стверджував, що ненадовго застряг усередині через несправність високотехнологічних дверних ручок, хоча врешті-решт йому вдалося врятуватися.

Пожежі акумуляторів електромобілів є одними з найстрашніших і часто вимагають величезної кількості води та кількох годин роботи для їхнього гасіння. Тому надійний спосіб вибратися з машини у критичній ситуації – це найменше, що мала б зробити Tesla.