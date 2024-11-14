Детали инцидента

Судя по всему, электрические двери Tesla Model Y могли быть причиной того, что пассажиры оказались в ловушке внутри электромобиля. Когда энергия вследствие аварии исчезла, они просто перестали открываться. Спасатель Рик Харпер, давая интервью местной газете, сказал, что он даже не понял, что внутри были другие люди, поскольку дым был очень густым, а на тот момент из машины "отчаянно пыталась выбраться наружу" только водитель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Toronto Star.

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Полиция сообщила, что авария произошла после того, как водитель не справилась с управлением, въехала в ограждение, а затем в столб. От удара автомобиль загорелся – вероятно, был поврежден один из аккумуляторов.

Власти все еще расследуют аварию и пожар.

Я не знаю, была ли это батарея, или что-то другое,

– сказал Рик Харпер журналистам.



Автомобиль Tesla увозят с места аварии / Фото Toronto Star

Несмотря на то, что авария произошла еще 24 октября, единственные детали, которые есть на данный момент, касаются электронных дверей, используемых Tesla и другими автопроизводителями. Они нуждаются в питании для открытия. Компания имеет много тревожных историй, когда владельцы запирались в своих автомобилях без электричества, или двери внезапно переставали работать, когда внутри оставались дети, а на дворе было жаркое лето. Некоторые из этих случаев могут быть связаны с ошибкой пользователя, поскольку большинство Tesla оснащены рычагами ручного отпирания изнутри. Неизвестно, имела ли эта конкретная Model Y, функцию аварийного отпирания дверей.

Так или иначе, но несмотря на наличие альтернативы эти экстренные меры все равно критикуют за то, что они плохо разработаны и непонятны на интуитивном уровне для определенных моделей. Они часто требуют глубоких знаний об автомобиле, поэтому, судя по всему, не все владельцы знают об этом способе открытия дверей. Еще хуже – когда вы просто пассажир, который впервые едет в Tesla, или вас накрывает паника из-за распространения огня и дыма.

Это не первый случай, когда люди погибают, оказавшись в ловушке в автомобиле Tesla:

В 2019 году отец пятерых детей сгорел в своей Model S после того, как не сработали автоматические выдвижные дверные ручки, которые, как утверждает его семья в судебном иске, помешали прохожим и службам быстрого реагирования вызволить его из пламени.

Другого водителя едва не постигла такая же участь в 2021 году. Когда его Tesla Model S загорелась, он утверждал, что ненадолго застрял внутри из-за неисправности высокотехнологичных дверных ручек, хотя в конце концов ему удалось спастись.

Пожары аккумуляторов электромобилей являются одними из самых страшных и часто требуют огромного количества воды и нескольких часов работы для их тушения. Поэтому надежный способ выбраться из машины в критической ситуации – это наименьшее, что должна была бы сделать Tesla.