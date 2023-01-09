Pepsi щойно купила нову вантажівку Tesla Semi, а вона вже зламалась
Джерело:Futurism
Tesla представила серійну версію своєї електричної вантажівки Semi й поставила перші одиниці минулого місяця. Одним із перших покупців стала компанія Pepsi, проте схоже, що одна з її машин уже зламалась і потребує буксирування.
Електричну Tesla Semi з логотипом відомого виробника газованої води помітили під час буксирування. У ЗМІ відразу ж поповзли розмови про сумнівну надійність вантажівок від Ілона Маска, які вже раніше критикували через невідповідність реальних характеристик заявленим.
Цікаво Tesla провела презентацію електричних вантажівок Semi й уже доставила перші клієнтам
Що сталося з вантажівкою
Зображення Semi на буксирі були вперше опубліковані на Reddit у гілці, присвяченій скептичному ставленню до продукції виробника. Користувач стверджує, що нова вантажівка була помічена в Сакраменто, штат Каліфорнія, де PepsiCo раніше підтвердила їх використання для обслуговування свого сусіднього об'єкта.
На жаль, це все, що відомо про стан вантажівки. Жодна з компаній, не коментує ситуацію та не пояснює, що могло піти не так із новенькою Tesla Semi.
Користувачі субредіта RealTesla, які не надто позитивно ставляться до діяльності автовиробника, вважають це прикладом провалу програми й жартують про "нульові викиди", маючи на увазі буксир, який продукує вихлопні гази. Однак видання Electrek із ними не згодне. Перед початком поставок вантажівки Tesla почала створювати команду для обслуговування вантажівок Tesla Semi у Каліфорнії, включаючи мобільних техніків для виїзду до клієнтів. Тому, на думку журналістів, саме те, наскільки добре компанія справиться з сервісом (зокрема ремонтом поламаних машин), і визначить реальний успіх чи провал Semi.
Проблеми Semi
- Нагадаємо, однією з перших претензій до нових вантажівок було те, що реальні їхні характеристики не збігаються з заявленими. Компанія стверджувала, що Tesla Semi може проїжджати на одному заряді понад 800 кілометрів. Однак перші звіти PepsiCo розчаровують: у компанії зазначають, що електротягач може проїхати близько 680 кілометрів з урахуванням запасного акумулятора, якщо в причепі лежать тільки чипси. З тяжчим товаром ситуація ще гірша.
- Раніше ЗМІ також повідомляли про іншу поломку Tesla Semi – вантажівка зламалася прямо на шосе, заблокувавши рух. Це сталося за кілька тижнів до перших поставок.