Tesla звинувачують у ще одній смерті через несправні дверні ручки

У США подали черговий позов проти Tesla через електронні дверні ручки, які, за твердженням позивачів, можуть блокувати людей усередині авто після аварії. Цього разу йдеться про загибель 20-річного водія, який не зміг вибратися з палаючого Model Y.

Мати 20-річного Семюела Тремблетта подала позов проти Tesla після загибелі її сина в аварії, що сталася 29 жовтня 2025 року в Істоні, штат Массачусетс. Згідно з матеріалами справи, автомобіль Tesla Model Y врізався в дерево, після чого загорівся, а водій опинився заблокованим усередині салону. Про це пише The Verge.

Чому електронні ручки Tesla опинилися в центрі скандалу?

У судових документах наводиться запис дзвінка до служби порятунку, під час якого Тремблетт благав про допомогу, кажучи: "Я не можу дихати. Воно горить. Допоможіть. Будь ласка. Я помру". Врятувати його не вдалося.

Позов зосереджений на електронних дверних ручках Tesla, які вмонтовані врівень із кузовом для покращення аеродинаміки та відкриваються за допомогою електронного механізму. За словами позивачів, після аварії ця система не дозволила водієві залишити автомобіль.

Це не перший подібний випадок. У позові згадується щонайменше 15 смертей із 2016 року, коли люди загинули в автомобілях Tesla, не зумівши вибратися назовні через несправність або особливості роботи електронних ручок.

Позов, поданий до окружного суду США в Массачусетсі, звинувачує Tesla в тому, що компанія необережно та з грубою недбалістю проєктувала, виготовляла й продавала небезпечно дефектні автомобілі. У матеріалах також наведено слова Ілона Маска з телефонної конференції у 2018 році, де він заявляв, що Tesla приділяє безкомпромісну увагу безпеці та прагне створювати найбезпечніші автомобілі у світі.

Як пише Techbuzz, проблема електронних ручок уже привернула увагу регуляторів. У Китаї такі рішення нещодавно заборонили, визнавши їх небезпечними, та зобов’язали автовиробників використовувати механічні ручки. У США Національне управління безпеки дорожнього руху розслідує численні скарги власників Tesla, зокрема випадки, коли в автомобілях опинялися замкненими діти.

Хоча автомобілі Tesla оснащені ручними механізмами аварійного відкриття дверей, регулятор зазначає, що не всі пасажири, особливо діти, здатні скористатися ними в екстреній ситуації. Компанія повідомляла, що працює над новим дизайном, який об’єднає електронний і механічний механізми в одну кнопку.

Раніше розслідування Bloomberg виявило понад 140 повідомлень у США з 2018 року, пов’язаних із заклинюванням дверей у автомобілях Tesla. Новий позов може посилити тиск на компанію та пришвидшити регуляторні рішення щодо конструкції дверей.