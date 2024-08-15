Одне з розслідувань довкола Tesla завершено після багатьох років: ось результати

Найбільші компанії світу, такі як Tesla, буквально не вилазять із судів – проти них позиваються клієнти, на них скаржаться конкуренти, а їхню діяльність розслідують правоохоронці й регулятори. Автовиробник Ілона Маска прямо зараз перебуває під кількома розслідуваннями, зокрема з боку NHTSA – Національного управління безпеки дорожнього руху США. Одне з таких щойно закінчилося, і ось результат.

Tesla виходить сухою з води… майже

Загалом компанія уникла відкликання своїх продуктів після розслідування NHTSA, яке стосувалося дефектів підвіски. Однак їй все ж порекомендували замінити деталі в деяких автомобілях.

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Це розслідування тривало багато років і торкалося звинувачень у дефектах підвіски Model S і Model X. Ситуація почала загострюватись у 2020 році, коли Tesla відкликала майже 30 000 автомобілів Model S і Model X, які до того були відправлені до Китаю, через імовірну проблему з підвіскою.

Дивним було те, що це стосувалося лише двох моделей машин, і тільки тих, що продавались у Китаї, хоча ці автомобілі були вироблені в США, і Tesla використовувала ту саму підвіску, що й усі Model S і Model X для інших країн, вироблені в цей період.

Tesla не погоджувалася з китайською владою щодо необхідності відкликання цих автомобілів і стверджувала, що дефекту не було. Компанія заявила, що несправність, про яку йдеться, трапилася менш ніж у 0,05% автомобілів за межами Китаю і приблизно у 0,1% автомобілів у Китаї.

Автовиробник пояснює вищий показник "зловживаннями водіїв", які начебто є "унікально суворими" у Китаї. Користувачі в цій країні нібито зовсім не бережуть свої машини й навмисно піддають їх таким ситуаціям і випробуванням, які неминуче закінчаться поломками через велике навантаження – частий наїзд на бордюр, сильний удар по вибоїні та інше.

У 2020 році NHTSA звернуло на це питання у вагу й розпочало власне розслідування. Через 4 роки Управління з розслідування дефектів (ODI) NHTSA завершило розслідування без примусового відкликання, але рекомендувало Tesla замінити передні важелі на певній кількості Model S і Model X.

Спочатку NHTSA розпочала розслідування після 43 скарг на несправності передньої підвіски і виявила набагато більше інцидентів під час розслідування (426 випадків), але жодної значної аварії не сталося. Було з'ясовано, що якщо автомобіль експлуатується з несправною передньою тягою, це може призвести до додаткового пошкодження інших компонентів автомобіля. Однак жоден випадок не свідчить про те, що поломка передньої тяги таким чином вплинула на керованість автомобіля.

NHTSA заявляє, що закриття розслідування "не означає, що Агентство визнало відсутність дефекту, пов'язаного з безпекою".