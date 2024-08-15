Tesla выходит сухой из воды... почти

В целом компания избежала отзыва своих продуктов после расследования NHTSA, которое касалось дефектов подвески. Однако ей все же порекомендовали заменить детали в некоторых автомобилях.

Смотрите также Стало лучше: Tesla опубликовала новый отчет о безопасности своего автопилота

Это расследование продолжалось много лет и касалось обвинений в дефектах подвески Model S и Model X. Ситуация начала обостряться в 2020 году, когда Tesla отозвала почти 30 000 автомобилей Model S и Model X, которые до того были отправлены в Китай, из-за вероятной проблемы с подвеской.

Странным было то, что это касалось только двух моделей машин, и только тех, что продавались в Китае, хотя эти автомобили были произведены в США, и Tesla использовала ту же подвеску, что и все Model S и Model X для других стран, произведенные в этот период.

Tesla не соглашалась с китайскими властями о необходимости отзыва этих автомобилей и утверждала, что дефекта не было. Компания заявила, что неисправность, о которой идет речь, случилась менее чем в 0,05% автомобилей за пределами Китая и примерно в 0,1% автомобилей в Китае.

Автопроизводитель объясняет высокий показатель "злоупотреблениями водителей", которые якобы являются "уникально строгими" в Китае. Пользователи в этой стране якобы совсем не берегут свои машины и намеренно подвергают их таким ситуациям и испытаниям, которые неизбежно закончатся поломками из-за большой нагрузки – частый наезд на бордюр, сильный удар по ухабу и прочее.

В 2020 году NHTSA обратило на этот вопрос внимание и начало собственное расследование. Через 4 года Управление по расследованию дефектов (ODI) NHTSA завершило расследование без принудительного отзыва, но рекомендовало Tesla заменить передние рычаги на определенном количестве Model S и Model X.

Изначально NHTSA начала расследование после 43 жалоб на неисправности передней подвески и обнаружила гораздо больше инцидентов во время расследования (426 случаев), но ни одной значительной аварии не произошло. Было выяснено, что если автомобиль эксплуатируется с неисправной передней тягой, это может привести к дополнительному повреждению других компонентов автомобиля. Однако ни один случай не свидетельствует, что поломка передней тяги таким образом повлияла на управляемость автомобиля.

NHTSA заявляет, что закрытие расследования "не означает, что Агентство признало отсутствие дефекта, связанного с безопасностью".

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.