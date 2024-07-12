Безпілотне роботаксі від Tesla доведеться ще почекати: компанія відкладає запуск

Фанатам Tesla не звикати до постійних перенесень. Ілон Маск повсякчас щось обіцяє, а потім цього не виконує. Згадати хоча б технологію автопілота, яку він анонсує регулярно "вже цього року", а потім, ніби нічого й не було, просто переносить ще далі вперед. Така ж доля спіткала й роботаксі.

Що тепер

Як повідомляється, Tesla планує відкласти презентацію свого давно обіцяного продукту, названого просто Robotaxi. Це повністю безпілотний транспортний засіб, який, згідно з ідеєю, не повинен мати керма, педалей та інших звичних елементів керування.

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Натомість машина матиме лише сидіння для пасажирів. Клієнти комунікуватимуть із системою за допомогою додатка на смартфоні, екранів у салоні або голосу.

Поки що мова лише про перенесення на кілька місяців.

Генеральний директор Ілон Маск наполягає на тому, що Tesla, як і раніше, прагне надати обіцяну можливість самокерованого водіння для вже існуючих автомобілів, що поставляються з 2016 року, шляхом оновлення програмного забезпечення. Але компанія також багато років будує абсолютно новий автомобіль, який повністю розробляється з урахуванням того, що він є безпілотним із самого початку, а не за допомогою додаткових засобів.

Про автомобіль відомо небагато, окрім уже згаданих натяків на те, що у нього не буде керма і педалей. За дизайном він буде схожий на Cybertruck, але пам'ятаючи, скільки проблем викликав брутальний дизайн пікапа, виробникові варто було б задуматися про доцільність такого підходу. Ми також могли бачити мигцем рендери інтер'єру у відеоролику, який раніше випустила компанія Tesla.

Нова дата

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

У квітні Маск заявив, що Tesla представить автомобіль 8 серпня. Однак тепер Bloomberg повідомляє, що презентація буде перенесена на жовтень:

Tesla відкладає заплановану презентацію роботаксі з серпня на жовтень, щоб дати командам, які працюють над проєктом, більше часу на створення додаткових прототипів транспортного засобу,

– пише видання.

Це не перший випадок, коли Tesla відкладає презентацію того чи іншого продукту. Однак цей випадок особливо цікавий, оскільки Tesla, ймовірно, збирається представити автомобіль, який просто не буде працювати, оскільки компанія ще не вирішила проблему самокерованого водіння. Попри обіцянки, її технологія самокерованого водіння не є досконалою.

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Імовірно, у жовтні (якщо не буде нових перенесень) ми побачимо лише остаточний концепт дизайну машини та першу її зібрану версію, як це було з Cybertruck. Потім на нас чекатимуть роки подальшої розробки та вдосконалень, перш ніж "Роботаксі" вийде в люди й дійсно почне возити пасажирів, як безпілотне таксі.

Навряд чи слід очікувати, що до жовтня компанія усуне всі проблеми самокерованого водіння, тож поки що ми матимемо лише оболонку, тобто саме залізо. Але програмне забезпечення, яке й зробить автівку тим, чим вона має бути, надійде пізніше.