Что теперь

Как сообщается, Tesla планирует отложить презентацию своего давно обещанного продукта, названного просто Robotaxi. Это полностью беспилотное транспортное средство, которое, согласно идее, не должно иметь руля, педалей и других привычных элементов управления.

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Зато машина будет иметь только сиденья для пассажиров. Клиенты будут коммуницировать с системой с помощью приложения на смартфоне, экранов в салоне или голоса.

Пока речь только о переносе на несколько месяцев.

Генеральный директор Илон Маск настаивает на том, что Tesla, по-прежнему, стремится предоставить обещанную возможность самоуправляемого вождения для уже существующих автомобилей, поставляемых с 2016 года, путем обновления программного обеспечения. Но компания также много лет строит совершенно новый автомобиль, который полностью разрабатывается с учетом того, что он является беспилотным с самого начала, а не с помощью дополнительных средств.

Об автомобиле известно немного, кроме уже упомянутых намеков на то, что у него не будет руля и педалей. По дизайну он будет похож на Cybertruck, но помня, сколько проблем вызвал брутальный дизайн пикапа, производителю стоило бы задуматься о целесообразности такого подхода. Мы также могли видеть мельком рендеры интерьера в видеоролике, который ранее выпустила компания Tesla.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Новая дата

В апреле Маск заявил, что Tesla представит автомобиль 8 августа. Однако теперь Bloomberg сообщает, что презентация будет перенесена на октябрь:

Tesla откладывает запланированную презентацию роботакси с августа на октябрь, чтобы дать командам, которые работают над проектом, больше времени на создание дополнительных прототипов транспортного средства,

– пишет издание.

Это не первый случай, когда Tesla откладывает презентацию того или иного продукта. Однако этот случай особенно интересен, поскольку Tesla, вероятно, собирается представить автомобиль, который просто не будет работать, поскольку компания еще не решила проблему самоуправляемого вождения. Несмотря на обещания, ее технология самоуправляемого вождения не является совершенной.

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Вероятно, в октябре (если не будет новых переносов) мы увидим только окончательный концепт дизайна машины и первую ее собранную версию, как это было с Cybertruck. Затем нас ждут годы дальнейшей разработки и усовершенствований, прежде чем "Роботакси" выйдет в люди и действительно начнет возить пассажиров, как беспилотное такси.

Вряд ли следует ожидать, что до октября компания устранит все проблемы самоуправляемого вождения, поэтому пока мы будем иметь только оболочку, то есть само железо. Но программное обеспечение, которое и сделает машину тем, чем она должна быть, поступит позже.