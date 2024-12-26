Tesla змушена відкликати 700 000 автомобілів через нову проблему

Цього року Tesla не щастить. Вона раз за разом мусила призупиняти продажі різних моделей своїх машин, оскільки знаходила в них ті чи інші серйозні проблеми, які могли призвести до аварійності. Наприкінці року це знову відбувається: компанія відкликала майже 700 000 автомобілів через проблему з датчиком тиску в шинах.

На щастя, проблема не в дефектних деталях, тож компанії не доведеться фізично повертати автомобілі на заводи. Очікується, що все буде виправлено безкоштовним оновленням програмного забезпечення для таких моделей, як Cybertruck, Model 3 та Model Y, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Знову проблеми

Цього разу Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) поінформувала власників майже 700 000 автомобілів Tesla про проблему з сигнальною лампочкою системи контролю тиску в шинах.

Відкликання стосується:

Автомобілів Cybertruck 2024 року випуску.

Model 3 2017-2025 років.

Model Y 2020-2025 років.

NHTSA заявляє, що попереджувальна лампочка системи контролю тиску в шинах може не горіти між поїздками.

Tesla заявляє, що розішле оновлення для автомобілів, на які вплинула проблема з попереджувальною лампочкою. Очікується, що листи-повідомлення власникам уже куплених машин будуть надіслані 15 лютого 2025 року.

За цей рік, нагадаємо, NHTSA зафіксувала сім відкликань Cybertruck через проблеми з камерою заднього виду, несправні склоочисники та нещільне кріплення багажника. У червні Tesla випустила бездротове оновлення для 1,8 мільйона автомобілів, включаючи окремі моделі 3, S і X 2021-2024 років випуску та моделі Y 2020-2024 років випуску, щоб виправити серйозну проблему з капотом, який міг просто від’єднатися під час поїздок, якщо його закрити неправильно.