Продажі електромобілів Tesla впали вперше в історії компанії

За підсумками 2024 року Tesla зазнала першого річного скорочення продажів електромобілів, попри рекордний показник поставок у четвертому кварталі. Причинами стали посилення конкуренції, зниження попиту та невдача з оновленням модельного ряду.

Tesla опублікувала дані про виробництво та поставки електромобілів за четвертий квартал і весь 2024 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Загалом компанія виготовила 1,77 мільйона електромобілів за рік, що на 4% менше, ніж у 2023 році, і доставила 1,79 мільйона одиниць, що на 1% менше за попередній рік. Крім того, компанія встановила системи зберігання енергії загальною ємністю 31,4 ГВт·год.

Рекорди кварталу не врятували річні показники

Tesla відзвітувала про рекордний четвертий квартал із 495 570 поставленими електромобілями та розгорнутими системами зберігання енергії обсягом 11 ГВт·год. Виробництво в цьому періоді склало 459 445 автомобілів, переважно моделей Model 3 та Model Y.

Проте загальні річні результати компанії залишилися нижчими за показники 2023 року. Як зазначає The Verge, генеральний директор Tesla Ілон Маск попереджав, що збільшення конкуренції та падіння попиту на застарілі моделі компанії негативно вплинуть на результати 2024 року.

Популярність пікапу Cybertruck, поставки якого розпочалися наприкінці 2023 року, не змогла компенсувати загальне зниження продажів. Крім того, обсяги поставок у четвертому кварталі не досягли прогнозів аналітиків Уолл-стріт, які очікували 504 800 автомобілів. Через це акції Tesla впали на 5%.

Нові проєкти та складнощі на ринках

Маск заявив, що у 2025 році компанія планує випустити доступнішу модель електромобіля, а у 2026 році – повністю автономне таксі Cybercab. Однак обидва проєкти натрапили на труднощі.

На китайському ринку, який є найбільшим для Tesla, компанія продовжує втрачати позиції на користь місцевих виробників, таких як BYD. Ситуація на ринку США також виглядає невизначеною: після повернення Дональда Трампа до Білого дому багато стимулів для електромобілів, включаючи податковий кредит у розмірі 7500 доларів, можуть бути скасовані, що зменшить доступність Tesla для покупців.

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Попри рекорди окремих кварталів, 2024 рік став важким випробуванням для компанії, яка тепер змушена шукати нові шляхи для відновлення зростання.