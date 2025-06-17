Threads тестує нову важливу функцію, яка поки доступна не всім

Соціальна мережа Threads від Meta розпочала тестування нової функції, яка дозволяє користувачам приховувати текст або зображення під спойлерами, щоб захистити читачів від небажаної інформації. Про це оголосив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Завдяки новій опції спойлерів користувачі можуть розмити опублікований контент, просто натиснувши на зображення або виділивши текст і вибравши опцію "позначити як спойлер", інформує 24 Канал.

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Інші користувачі зможуть переглянути прихований вміст, натиснувши на розмите зображення чи текст. Подібні методи приховування спойлерів уже використовуються на Reddit та інших популярних соціальних платформах, щоб не зіпсувати враження тим, хто ще не ознайомився з інформацією, наприклад, сюжетом фільму чи гри.

Про тестування нової функції в соцмережі повідомив Марк Цукерберг опублікувавши пост зі спойлером.



Так виглядатимуть спойлери в Threads / Скриншот 24 Каналу

Представник Meta Алек Букер у розмові з The Verge зазначив, що функція тестується "глобально", але поки невідомо, скільки користувачів уже отримали до неї доступ. Тестування охоплює різні регіони, однак повномасштабний запуск ще попереду.

Спойлер-блок дещо відрізняється залежно від платформи, на якій використовується Threads. На комп’ютерах повідомлення приховуються за сірим блоком, тоді як на мобільних пристроях вони ховаються за серією плаваючих крапок.

Нагадаємо, що Meta також додає функцію особистих повідомлень у Threads, що дозволить уникати перемикання на Instagram для спілкування.