Благодаря новой опции спойлеров пользователи могут размыть опубликованный контент, просто нажав на изображение или выделив текст и выбрав опцию "обозначить как спойлер", информирует 24 Канал.

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Другие пользователи смогут просмотреть скрытое содержимое, нажав на размытое изображение или текст. Подобные методы сокрытия спойлеров уже используются на Reddit и других популярных социальных платформах, чтобы не испортить впечатление тем, кто еще не ознакомился с информацией, например, сюжетом фильма или игры.

О тестировании новой функции в соцсети сообщил Марк Цукерберг опубликовав пост со спойлером.



Так будут выглядеть спойлеры в Threads / Скриншот 24 Канала

Представитель Meta Алек Букер в разговоре с The Verge отметил, что функция тестируется "глобально", но пока неизвестно, сколько пользователей уже получили к ней доступ. Тестирование охватывает различные регионы, однако полномасштабный запуск еще впереди.

Спойлер-блок несколько отличается в зависимости от платформы, на которой используется Threads. На компьютерах сообщения скрываются за серым блоком, тогда как на мобильных устройствах они скрываются за серией плавающих точек.

Напомним, что Meta также добавляет функцию личных сообщений в Threads, что позволит избегать переключения на Instagram для общения.