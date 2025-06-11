Threads получит собственные DM

Threads начинает тестирование функции, которую директор соцсети Адам Моссери называет наиболее востребованной среди всех. По его словам, именно об отдельных DM больше всего просили пользователи с момента запуска платформы в июле 2023 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Адама Моссери.

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Мы начинаем тестировать DM в Threads, что было одним из самых популярных запросов с момента нашего запуска. Наша миссия – способствовать открытому обмену мнениями, и мы знаем, насколько важным является обмен сообщениями для поддержки этой цели,

– написал глава Threads и Instagram на собственной странице.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подтвердил, что новая функция позволит отправлять и получать сообщения без привязки к Instagram. Это позволит избегать постоянного переключения между двумя приложениями и сделает коммуникацию в Threads автономной.

Сначала функция станет доступной в ограниченных регионах, в частности в Гонконге, Таиланде и Аргентине. Со временем компания планирует распространить ее на другие страны. Пока речь идет только о частных диалогах с глазу на глаз – поддержка групповых чатов пока в тестах отсутствует.

Сейчас для приватного общения с кем-то в Threads вам нужно найти этого человека в Instagram и написать в DM именно там. Вы также можете отправить пост из Threads кому-то из своих подписчиков, но поступит он также в Instagram. Открывая его там, вас перебрасывает в Threads. Это крайне неудобно для многих пользователей.

Точные сроки запуска неизвестны.