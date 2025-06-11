Threads нарешті запускає найбажанішу функцію всіх користувачів

Meta нарешті додає до Threads окрему функцію особистих повідомлень. Це означає, що більше не доведеться перемикатися на Instagram, щоб спілкуватися з іншими користувачами платформи, як це було з самого початку запуску соцмережі.

Threads отримає власні DM

Threads починає тестування функції, яку директор соцмережі Адам Моссері називає найбільш затребуваною серед усіх. За його словами, саме про окремі DM найбільше просили користувачі з моменту запуску платформи в липні 2023 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Адама Моссері.

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Ми починаємо тестувати DM у Threads, що було одним із найпопулярніших запитів з моменту нашого запуску. Наша місія – сприяти відкритому обміну думками, і ми знаємо, наскільки важливим є обмін повідомленнями для підтримки цієї мети,

– написав глава Threads та Instagram на власній сторінці.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг підтвердив, що нова функція дозволить надсилати й отримувати повідомлення без прив’язки до Instagram. Це надасть можливість уникати постійного перемикання між двома додатками та зробить комунікацію в Threads автономною.

Спершу функція стане доступною в обмежених регіонах, зокрема в Гонконзі, Таїланді та Аргентині. З часом компанія планує поширити її на інші країни. Поки що йдеться лише про приватні діалоги віч-на-віч – підтримка групових чатів наразі в тестах відсутня.

Зараз для приватного спілкування з кимось у Threads вам потрібно знайти цю людину в Instagram і написати в DM саме там. Ви також можете надіслати пост з Threads комусь зі своїх підписників, але надійде він також в Instagram. Відкриваючи його там, вас перекидає в Threads. Це вкрай незручно для багатьох користувачів.

Точні терміни запуску невідомі.