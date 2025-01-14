Американський підрозділ TikTok можуть продати Ілону Маску

Після того, як суд наказав китайській компанії ByteDance продати або закрити TikTok у США під загрозою блокування, ми чули заяви, що сервіс боротиметься до кінця й готовий піти з країни, щоб не віддавати свій бізнес. Ми також чули заяви Дональда Трампа, який обіцяв урятувати додаток, хоча це саме він ще за попередньої каденції почав говорити про його блокування. Схоже, всі тепер знайшли рішення.

Можливий вихід для TikTok у США

Згідно з останнім повідомленням на цю тему, чиновники у Пекіні обговорюють варіанти дій на випадок, якщо подана апеляція не спрацює. Компанія оскаржує майбутню заборону, яка повинна вступити в дію за кілька днів до приходу Трампа у Білий дім, але 10 січня судді дали зрозуміти, що вони, швидше за все, будуть підтримувати закон. І хоча в Китаї вважають, що TikTok повинен залишатись у власності материнської компанії ByteDance, вони нібито допускають можливість продажу американського підрозділу одному з найближчих союзників новообраного президента, Ілону Маску, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Якщо ви активний користувач соцмереж, то, ймовірно, бачили усі ці спостереження про те, що Маск останнім часом нападає лише на демократичні уряди європейських країн та своїх сусідів по континенту, але жодним чином не критикує Китай, з яким збирається змагатися Дональд Трамп. Це можна зрозуміти, адже Tesla в Китаї має величезний ринок, вклала туди чималі гроші, отримує звідти ресурси тощо. Тому мільярдеру не дуже вигідно атакувати уряд у Пекіні, який одним рішенням може звести все це до нуля. До того ж він уже чув з боку тамтешньої влади деякі погрози та натяки. Це мовчання, звісно ж, не могли не помітити в Китаї. Враховуючи всі важелі впливу на нього і його близькість до Трампа, Маск є ідеальним кандидатом для угоди про продаж TikTok.

Відповідно до одного сценарію, який нібито обговорював уряд Китаю, контроль над американським офісом TikTok може взяти компанія X.com, яка володіє соцмережею X, раніше Twitter. Китайський сервіс має 170 мільйонів користувачів у країні та велику відвідуваність, яка може підтримати поки що сумнівні зусилля X із залучення рекламодавців. Маск також заснував окрему компанію зі штучного інтелекту xAI, яка могла б отримати вигоду від величезних обсягів даних, які генерує TikTok.

Bloomberg пише, що чиновники ще не досягли твердого консенсусу щодо того, як діяти далі, тому всі ці обговорення слід сприймати лише як припущення. Незрозуміло, скільки ByteDance знає про обговорення китайського уряду та чи були залучені TikTok і Маск. Також незрозуміло, чи вели Маск, TikTok і ByteDance якісь переговори про умови можливої ​​угоди.

Торік, у квітні, Маск писав, що, на його думку, TikTok має залишатися доступним у США: "На мою думку, TikTok не повинен бути заборонений у США, навіть якщо така заборона може піти на користь платформі. Це суперечило б свободі слова та вираження поглядів. Це не те, за що виступає Америка".

Чому цим займається держава

Наразі ніхто зі сторін не відповіли на прохання Bloomberg про коментарі. Видання вважає, що переговори в Пекіні свідчать про те, що доля TikTok більше не залежить від ByteDance. Китайський уряд володіє так званою "золотою акцією" в афілійованій компанії ByteDance, що дає йому можливість впливати на стратегію та діяльність компанії. TikTok стверджує, що контроль поширюється лише на китайську дочірню компанію Douyin Information Service Co. і не має жодного відношення до діяльності ByteDance за межами Китаю.

Експортні правила Пекіна не дозволяють китайським компаніям продавати свої програмні алгоритми, такі як той, що є частиною TikTok. Оскільки китайський уряд повинен схвалити продаж, який включає цінний механізм рекомендацій TikTok, він має вагомий голос у будь-якій можливій угоді. ByteDance береже таємниці свого алгоритму як найцінніший скарб, тож можна припустити, що сервіс буде проданий без цієї частини коду й X.com муситиме розробити власний алгоритм рекомендацій.

Де взяти гроші

Минулого року аналітики Bloomberg Intelligence Мандіп Сінгх і Даміан Реймерц оцінили діяльність TikTok у США приблизно в 40–50 мільярдів доларів. Це суттєва сума навіть для найбагатшої людини світу.

Маск у 2022 році не зміг купити Twitter за 44 мільярди без сторонньої допомоги. Йому довелося залучати банки, інвестиційні фонди й приватних інвесторів. Тож навіть якщо він і стане покупцем, йому доведеться шукати для цього нових партнерів, які цього разу можуть і не повестися на його обіцянки. Як відомо, люди та компанії, які фінансували купівлю Twitter, не змогли повернути свої інвестиції, бо вартість компанії під керівництвом Маска значно просіла.