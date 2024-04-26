TikTok не шукатиме кому продатися в США, соцмережа просто закриється

Платформа TikTok, що належить компанії ByteDance, не розглядає можливість продажу свого американського бізнесу, попри юридичні проблеми. Натомість соціальна мережа має намір припинити діяльність у Сполучених Штатах, якщо вичерпає всі законні способи боротьби з законом, який забороняє платформу в магазинах застосунків.

Однією з суттєвих перешкод у потенційному продажу TikTok є алгоритм рекомендацій, який є невід'ємною частиною інших продуктів, що належать материнській компанії ByteDance.

Читайте на сайті Байден підписав закон про заборону TikTok у США: ByteDance прокоментувала рішення

Враховуючи, що TikTok приносить лише невелику частку в загальному доході та користувацькій базі ByteDance. Більша частина прибутку надходила від інших застосунків, в тому числі від Douyin, аналога TikTok на китайському ринку. Крім того, щоденна частка унікальних користувачів TikTok у США становить лише 5% від загальної кількості всіх застосунків ByteDance.

Таким чином, закриття TikTok у США, як очікується, матиме мінімальний вплив на діяльність компанії, забезпечуючи захист її основного алгоритму від потрапляння до несанкціонованих рук.

ByteDance відреагував на спекуляції щодо потенційного продажу без рекомендаційних алгоритмів, опублікувавши спростування на своїй медіа-платформі Toutiao.

Раніше президент США підписав закон, який зобов'язує ByteDance продати TikTok до 19 січня.

Дивіться також Чи заборонять TikTok у США та Україні: в яких країнах це вже зробили й чому

Чому США спонукає ByteDance продати TikTok

TikTok цілком контролюється Китаєм і може передавати (та й передає) дані американських користувачів на вимогу китайської влади. Попри те, що компанія стверджує про заходи, спрямовані на збереження даних в межах США, уряд Сполучених Штатів не довіряє ByteDance і вимагає продати бізнес.