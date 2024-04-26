Одним из существенных препятствий в потенциальной продаже TikTok является алгоритм рекомендаций, который является неотъемлемой частью других продуктов, принадлежащих материнской компании ByteDance.

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Учитывая, что TikTok приносит лишь небольшую долю в общем доходе и пользовательской базе ByteDance. Большая часть прибыли поступала от других приложений, в том числе от Douyin, аналога TikTok на китайском рынке. Кроме того, ежедневная доля уникальных пользователей TikTok в США составляет лишь 5% от общего количества всех приложений ByteDance.

Таким образом, закрытие TikTok в США, как ожидается, будет иметь минимальное влияние на деятельность компании, обеспечивая защиту ее основного алгоритма от попадания в несанкционированные руки.

ByteDance отреагировал на спекуляции относительно потенциальной продажи без рекомендательных алгоритмов, опубликовав опровержение на своей медиа-платформе Toutiao.

Ранее президент США подписал закон, который обязывает ByteDance продать TikTok до 19 января.

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Почему США побуждает ByteDance продать TikTok

TikTok полностью контролируется Китаем и может передавать (и передает) данные американских пользователей по требованию китайских властей. Несмотря на то, что компания утверждает о мерах, направленных на сохранение данных в пределах США, правительство Соединенных Штатов не доверяет ByteDance и требует продать бизнес.