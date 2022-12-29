TikTok відтепер заборонений на мобільних пристроях американських законодавців

Палата представників США прийняла рішення заборонити TikTok на мобільних пристроях членів Конгресу США та працівників. У директиві стверджується, що популярна соціальна мережа становить загрозу безпеці.

Судячи з повідомлень, мова йде лише про смартфони, видані Палатою представників, а не особисто придбані. Нове правило наказує видалити вже встановлений додаток та не завантажувати його знову в майбутньому.

Раніше Директор ФБР назвав TikTok інструментом китайського шпигунства

Що відомо

Варто зазначити, що довкола TikTok ще з часів президенства Дональда Трампа точаться запеклі суперечки. Представники американського уряду та спецслужби неодноразово заявляли, що TikTok становить "високий ризик для користувачів" через відсутність прозорості щодо того, як його китайська материнська компанія ByteDance обробляє дані клієнтів. Влада США звинувачує розробника в співпраці з китайським урядом, у передачі конфіденційних даних та шпигунстві. Відеосервіс хотіли заборонити або змусити ByteDance продати бізнес американцям. В останні кілька тижнів ці процеси значно посилилися.

TikTok уже заборонений на урядових пристроях місцевими адміністраціями в 19 штатах з міркувань безпеки, а прийнятий Конгресом 23 грудня законопроєкт про витрати на суму 1,7 трильйона доларів містить положення про заборону додатка на телефонах, виданих співробітникам агентств виконавчої влади, з винятками для правоохоронних органів, національної безпеки та дослідницьких цілей.

Брук Оберветтер, прессекретарка американського офісу TikTok, заявила The Wall Street Journal, що цей крок був політичним сигналом, а не практичним рішенням з міркувань безпеки. Вона впевнена, що заборона матиме мінімальний вплив, оскільки кількість телефонів, які підпадають під ці заборони, дуже невелика.

TikTok довгий час заперечував усі звинувачення, стверджуючи, що дані американських користувачів не зберігаються в Китаї, а інформація не передається китайському уряду. Минулого тижня компанія навіть пообіцяла "значуще розв'язати будь-які проблеми безпеки, які були підняті як на федеральному рівні, так і на рівні штатів". Однак із цими заявами збіглася поява результатів розслідування, згідно з яким кілька співробітників ByteDance отримали доступ до даних TikTok американських журналістів, попри те, що раніше компанія стверджувала, що платформа ніколи не використовувалася для націлювання на таких осіб, як члени уряду США або журналісти. Цікаво, що сама компанія визнала свою помилку.

Нова директива все ще не поширюється на Сенат. Деякі сенатори, такі як Марко Рубіо, нещодавно закликали до загальнонаціональної заборони TikTok у США.