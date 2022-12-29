Судя по сообщениям, речь идет только о смартфонах, выданных Палатой представителей, а не лично приобретенных. Новое правило предписывает удалить уже установленное приложение и не загружать его снова в будущем.

Раньше Директор ФБР назвал TikTok инструментом китайского шпионажа

Что известно

Стоит отметить, что вокруг TikTok еще со времен президентства Дональда Трампа идут ожесточенные споры. Представители американского правительства и спецслужбы неоднократно заявляли, что TikTok представляет "высокий риск для пользователей" из-за отсутствия прозрачности в том, как его китайская материнская компания ByteDance обрабатывает данные клиентов. Власти США обвиняют разработчика в сотрудничестве с китайским правительством, в передаче конфиденциальных данных и шпионаже. Видеосервис хотели запретить или вынудить ByteDance продать бизнес американцам. В последние несколько недель эти процессы значительно усилились.

TikTok уже запрещен на правительственных устройствах местными администрациями в 19 штатах по соображениям безопасности, а принятый Конгрессом 23 декабря законопроект о расходах на сумму 1,7 триллиона долларов содержит положения о запрете приложения на телефонах, выданных сотрудникам агентств исполнительной власти, за исключением правоохранительных органов, национальной безопасности и исследовательских целей.

Брук Оберветтер, пресс-секретарь американского офиса TikTok, заявила The Wall Street Journal, что этот шаг был политическим сигналом, а не практическим решением по соображениям безопасности. Она уверена, что запрет будет иметь минимальное влияние, поскольку количество телефонов, подпадающих под эти запреты, очень невелико.

TikTok долгое время отрицал все обвинения, утверждая, что данные американских пользователей не хранятся в Китае, а информация не передается китайскому правительству. На прошлой неделе компания даже пообещала "значимо решить любые проблемы безопасности, поднятые как на федеральном уровне, так и на уровне штатов". Однако с этими заявлениями совпало появление результатов расследования, согласно которому несколько сотрудников ByteDance получили доступ к данным TikTok американских журналистов, несмотря на то, что ранее компания утверждала, что платформа никогда не использовалась для таргетинга на таких лиц, как члены правительства США или журналисты. Интересно, что компания признала свою ошибку.

Новая директива все еще не распространяется на Сенат. Некоторые сенаторы, такие как Марк Рубио, недавно призвали к общенациональному запрету TikTok в США.