Директор ФБР назвав TikTok інструментом китайського шпигунства

Директор ФБР Кріс Рей висловив занепокоєння з приводу національної безпеки США. Китайський додаток TikTok, на його думку, повністю підконтрольний китайському уряду, який не поділяє західні цінності.

ФБР стурбоване тим, що китайські модератори популярної соцмережі здатні контролювати алгоритми рекомендацій, маніпулювати контентом і використовувати його для операцій впливу. Крім того, вкотре прозвучали побоювання, що Китай може використовувати програму для збору даних про користувачів і використовувати їх для шпигунських операцій.

Цікаво TikTok стежить за вами, навіть, якщо ви не користувач: трекери виявили по всьому інтернету

Злий TikTok

Усі ці речі перебувають у руках уряду, який не поділяє наші цінності, і який має місію, яка дуже сильно розходиться з тим, що відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Це повинно нас турбувати,

– сказав директор ФБР Кріс Рей.

Така риторика в бік китайського додатка лунає не вперше. Той же Рей висловлювався подібним чином і раніше, виступаючи в Конгресі минулого місяця. Діалог щодо TikTok ведеться ще з часів президентства Дональда Трампа, який у 2020 році погрожував узагалі заборонити додаток на території США й чинив тиск на розробників з ByteDance, щоб ті продали TikTok американській компанії.

Сам же сервіс коротких відео завжди заявляв, що не ділиться жодними даними американців з китайською владою. Додаток належить приватній пекінській корпорації, однак у США сервіс пропонує місцева компанія "TikTok Inc.", пов'язана законами США. На слуханнях у Сенаті у вересні операційний директор TikTok Ванесса Паппас у відповідь на запитання членів обох партій заявила, що компанія захищає всі дані американських користувачів і що китайські урядовці не мають до них доступу.

Зараз чиновники ведуть переговори з китайською компанією про можливу угоду, яка дозволить уникнути проблем з безпекою. Цей процес, за словами Рея, відбувається в усіх урядових установах США. На якому етапі сторони перебувають зараз, невідомо.