TikTok починає тестування горизонтальних відео

Окремі користувачі TikTok помітили в своїх додатках нову кнопку горизонтального повноекранного режиму. Вона з'являється на звичайних квадратних і прямокутних відео.

Кнопка, подібна до аналогічної на YouTube, переводить відео в TikTok у горизонтальний повноекранний режим. Першим про це написало видання TechCrunch.

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Що відомо про нову функцію

TikTok уже підтвердив обмежений тест серед користувачів, причому його проводять уже кілька тижнів. Тепер це ще більше наближає соціальну мережу до YouTube, одного з головних конкурентів. Значною мірою TikTok і YouTube відрізняються саме тим, що перший фокусується на портретному відео, і творцям доводиться створювати окремі ролики для обох платформ.

Якщо цей повноекранний режим означає, що творці тепер можуть створювати одне відео, оптимізоване для обох платформ, ми найближчим часом можемо побачити більше довших роликів уTikTok, які зазвичай можна знайти лише на YouTube.

На початку 2022 року

після того, як роками тестував все більш довгі завантаження. Також варто зазначити, що і YouTube запустив свою версію коротких відео, яку назвав Shorts.

Випробування TikTok горизонтального повноекранного режиму відбувається разом із тестуванням функції покупок у додатку. TikTok Shop дозволить користувачам купувати товари, не виходячи з програми, і вже запущений в таких регіонах, як США та Індонезія.