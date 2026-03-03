ШІ-акторка планує підкорити Голлівуд і створює власний всесвіт

Британська студія Xicoia планує розширити історію повністю згенерованої AI-акторки Тіллі Норвуд і запустити цілий цифровий всесвіт із новими персонажами. Проєкт з’являється на тлі дискусій у Голлівуді щодо ролі штучного інтелекту в кіноіндустрії та перемовин профспілок.

AI-персонаж Тіллі Норвуд, представлена минулого літа та створена без участі живої акторки, незабаром отримає власний "Tillyverse". Про це оголосила студія Xicoia – AI-талант-агентство, засноване британською продакшн-компанією, яка стоїть за створенням Тіллі. Про це пише Gizmodo.

Чи стане Tillyverse новою моделлю для Голлівуду?

За словами CEO Елін Ван дер Велден, компанія планує побудувати повноцінний цифровий всесвіт із "сюжетною аркою" Тіллі, що охоплюватиме її гумор, повсякденне життя, кар’єрні рішення та взаємодію з фанатами на різних платформах. Окрім цього, Xicoia готує запуск нових AI-персонажів, які доповнять цей всесвіт.

До команди долучився Марк Вілан, який раніше працював у Amazon Prime Video та відповідав за соціальні стратегії європейських шоу, зокрема Clarkson's Farm і The Grand Tour. У Xicoia він керуватиме розвитком проєкту та створенням AI-талантів на замовлення третіх сторін. Компанія заявляє, що прагне зайняти провідні позиції в новій AI-економіці розваг і масштабно розвивати власну інтелектуальну власність.

Як пише NBC, поява Тіллі минулого року викликала хвилю критики в індустрії. Тоді Ван дер Велден говорила про перемовини з агентствами, які нібито були зацікавлені у співпраці з AI-персонажем. Станом на зараз Тіллі не підписана з жодною агенцією, хоча інтерес, за словами керівниці студії, зберігається.

Профспілка акторів SAG-AFTRA тоді заявила, що Тіллі Норвуд – це "персонаж, згенерований комп’ютерною програмою, навченою на роботах численних професійних виконавців без дозволу та компенсації".

Наразі SAG-AFTRA перебуває в процесі перегляду контракту, який діє до 30 червня і був укладений після страйків 2023 року. Однією з ключових причин тих страйків стала саме тема використання AI в кіно. За повідомленнями, це питання знову є одним із головних під час нових перемовин. У найближчі місяці до перегляду контрактів готуються також Гільдія сценаристів Америки та Гільдія режисерів.

Тим часом індустрія AI швидко розвивається. Останні роки принесли гучні релізи інструментів для генерації відео та зображень – від Google з Nano Banana Pro до ByteDance із Seedance 2.0 та OpenAI із Sora. Нещодавно повністю згенерований AI-короткометражний фільм майже отримав національний прокат у мережі AMC Theatres, але компанія відмовилася від показу після критики.

Чи вплине запуск Tillyverse на нові переговори в Голлівуді та правила роботи з AI – питання, яке залишається відкритим.