Тім Кук заявив, що iPhone ще далеко не вичерпав свій потенціал

Глава Apple Тім Кук прокоментував майбутнє iPhone, наголосивши, що пристрій і надалі залишатиметься ключовим у цифровому житті користувачів. Попри розвиток нових напрямків, компанія не планує відмовлятися від смартфона як основного продукту.

Під час інтерв’ю в Grand Central Terminal генеральний директор Apple Тім Кук коротко висловився про перспективи iPhone. За його словами, потенціал пристрою ще далеко не вичерпаний, а сам смартфон залишиться центральним елементом цифрового життя користувачів. Про це пише Macrumors.

Чи зможе iPhone залишитися головним пристроєм у майбутньому?

Кук підкреслив, що компанія бачить значні можливості для розвитку iPhone у майбутньому. Він зазначив, що пристрій і надалі виконуватиме роль основного хабу для взаємодії з іншими технологіями, навіть попри появу нових категорій продуктів.

Заява виглядає особливо показовою на тлі активного розширення Apple у нові напрями. Компанія працює над технологіями просторових обчислень, а також, за даними інсайдерів, розробляє окуляри доповненої реальності та пристрій у форматі кулона з підтримкою штучного інтелекту без екрана. Однак навіть ці інновації, схоже, не розглядаються як повноцінна заміна смартфона.

Важливим фактором залишається і комерційний успіх iPhone. За останній квартал виручка від продажів досягла 85,2 мільярда доларів, що стало рекордом для компанії. Сам Кук охарактеризував попит як "надзвичайний" і зазначив, що iPhone показав найкращі результати в історії, встановивши рекорди в усіх регіонах.

Наступного року iPhone виповниться 20 років, але інтерес до пристрою не знижується. Навпаки – продажі продовжують зростати, що свідчить про стабільний попит навіть на тлі насиченого ринку смартфонів.

Попри дискусії про можливу появу нових типів пристроїв, які могли б замінити смартфони, у Apple не поспішають робити такі висновки. Кук прямо заявив, що iPhone залишатиметься актуальним ще дуже довго.

Таким чином, компанія продовжує робити ставку на свій ключовий продукт, паралельно розвиваючи нові технології, які, ймовірно, працюватимуть у зв’язці зі смартфоном, а не замість нього.