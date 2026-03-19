Во время интервью в Grand Central Terminal генеральный директор Apple Тим Кук кратко высказался о перспективах iPhone. По его словам, потенциал устройства еще далеко не исчерпан, а сам смартфон останется центральным элементом цифровой жизни пользователей. Об этом пишет Macrumors.

Сможет ли iPhone остаться главным устройством в будущем?

Кук подчеркнул, что компания видит значительные возможности для развития iPhone в будущем. Он отметил, что устройство и в дальнейшем будет выполнять роль основного хаба для взаимодействия с другими технологиями, даже несмотря на появление новых категорий продуктов.

Заявление выглядит особенно показательным на фоне активного расширения Apple в новые направления. Компания работает над технологиями пространственных вычислений, а также, по данным инсайдеров, разрабатывает очки дополненной реальности и устройство в формате кулона с поддержкой искусственного интеллекта без экрана. Однако даже эти инновации, похоже, не рассматриваются как полноценная замена смартфона.

Немаловажным фактором остается и коммерческий успех iPhone. За последний квартал выручка от продаж достигла 85,2 миллиарда долларов, что стало рекордом для компании. Сам Кук охарактеризовал спрос как "чрезвычайный" и отметил, что iPhone показал лучшие результаты в истории, установив рекорды во всех регионах.

В следующем году iPhone исполнится 20 лет, но интерес к устройству не снижается. Наоборот – продажи продолжают расти, что свидетельствует о стабильном спросе даже на фоне насыщенного рынка смартфонов.

Несмотря на дискуссии о возможном появлении новых типов устройств, которые могли бы заменить смартфоны, в Apple не спешат делать такие выводы. Кук прямо заявил, что iPhone будет оставаться актуальным еще очень долго.

Таким образом, компания продолжает делать ставку на свой ключевой продукт, параллельно развивая новые технологии, которые, вероятно, будут работать в связке со смартфоном, а не вместо него.