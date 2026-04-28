Tinder тестує нову перевірку особи через біометрію

Tinder запускає незвичну перевірку користувачів – через сканування райдужки ока. Ідея має допомогти відрізняти реальних людей від ботів і шахраїв, але викликає питання щодо приватності та безпеки даних.

Сервіс знайомств Tinder оголосив про партнерство з проєктом World, пов’язаним із Семом Альтманом. У межах цієї ініціативи користувачам пропонують підтвердити свою особу за допомогою сканування райдужки ока спеціальним пристроєм Orb. Про це пише Futurism.

Чи допоможе сканування очей позбутися ботів у Tinder?

Технологію розробляє стартап Tools for Humanity. Компанія позиціонує її як спосіб довести, що акаунт належить реальній людині, а не боту чи шахраю. Проблема фейкових профілів давно залишається однією з головних для сервісів знайомств, і новий підхід має допомогти з цим боротися.

Під час презентації Сем Альтман заявив, що в інтернеті невдовзі з’явиться більше контенту, створеного штучним інтелектом, ніж людьми. За його словами, ключове завдання – навчитися чітко відрізняти одне від іншого.

Щоб заохотити користувачів пройти перевірку, Tinder пропонує бонуси. Після сканування і отримання так званого World ID користувач отримує п’ять boost-ів – це функція, яка підвищує видимість профілю на 30 хвилин. Зазвичай такі опції платні й можуть коштувати до 10 доларів за одну активацію.

Проєкт World раніше працював під назвою Worldcoin. Його концепція була схожою – люди сканували райдужку, отримуючи ідентифікатор і криптовалюту WLD. Однак ця модель викликала чимало критики. Фактично користувачів заохочували віддавати біометричні дані в обмін на токени, вартість яких суттєво впала – з 7,5 долара на старті до приблизно 25 центів.

Крім того, розслідування MIT Technology Review вказувало на сумнівні методи залучення людей до сканування, зокрема у бідніших країнах. Деякі уряди вже відреагували на ці ризики. У Євросоюзі компанію зобов’язали видалити дані сканування райдужки, зібрані на території регіону. У Кенії діяльність Worldcoin призупинили ще у 2023 році, а регулятор у Великій Британії оголосив перевірку.

Попри суперечки, партнерство з Tinder може стати для World шансом масштабуватися. Наразі сервіс заявляє про 18 мільйонів користувачів із World ID. Водночас аудиторія Tinder значно більша – близько 50 мільйонів активних користувачів щотижня. Саме до цієї бази і намагається дотягнутися новий біометричний проєкт.