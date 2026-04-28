Сервис знакомств Tinder объявил о партнерстве с проектом World, связанным с Сэмом Альтманом. В рамках этой инициативы пользователям предлагают подтвердить свое лицо с помощью сканирования радужки глаза специальным устройством Orb. Об этом пишет Futurism.

Поможет ли сканирование глаз избавиться от ботов в Tinder?

Технологию разрабатывает стартап Tools for Humanity. Компания позиционирует ее как способ доказать, что аккаунт принадлежит реальному человеку, а не бота или жулика. Проблема фейковых профилей давно остается одной из главных для сервисов знакомств, и новый подход должен помочь с этим бороться.

Во время презентации Семь Альтман заявил, что в интернете вскоре появится больше контента, созданного искусственным интеллектом, чем людьми. По его словам, ключевая задача– научиться четко отличать друг от друга.

Чтобы поощрить пользователей пройти проверку, Tinder предлагает бонусы. После сканирования и получения так называемого World ID пользователь получает пять boost-ов– это функция, которая увеличивает видимость профиля на 30 минут. Обычно такие опции платные и могут стоить до 10 долларов за одну активацию.

Проект World ранее работал под названием Worldcoin. Его концепция была похожа– люди сканировали радужку, получая идентификатор и криптовалюту WLD. Однако эта модель вызвала немало критики. Фактически пользователей поощряли отдавать биометрические данные в обмен на токены, стоимость которых существенно упала– из 7, 5 доллара на старте до примерно 25 центов.

Кроме того, расследование MIT Technology Review указывало на сомнительные методы привлечения людей к сканированию, в частности, в более бедных странах. Некоторые правительства уже отреагировали на эти риски. В Евросоюзе компанию обязали удалить данные сканирования радужки, собраны на территории региона. В Кении деятельность Worldcoin приостановили еще в 2023 году, а регулятор в Великобритании объявил проверку.

Несмотря на споры, партнерство с Tinder может стать для World шансом масштабироваться. В настоящее время сервис заявляет о 18 миллионах пользователей из World ID. В то же время аудитория Tinder значительно больше– около 50 миллионов активных пользователей еженедельно. Конкретно до данной базы и пробует дотянуться новый биометрический проект.