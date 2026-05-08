Что придумали подростки, чтобы обойти системы защиты?

Введение закона об онлайн-безопасности (Online Safety Act) в Великобритании в июле 2025 года должно было стать знаковым моментом в защите детей в цифровом пространстве. Документ обязал социальные сети и поисковые системы внедрять более строгую проверку возраста, ограничивать доступ к вредным материалам и совершенствовать механизмы отчетности о нарушениях. Однако первые результаты внедрения закона демонстрируют, что технически подкованное молодое поколение находит изобретательные способы, как перепрыгнуть через эти дополнительные барьеры, пишет GBHackers.

Майский отчет британской организации по безопасности детей в интернете Internet Matters обнаружил ошеломляющие факты: около одной трети детей в Великобритании уже научились обходить меры безопасности, такие как возрастная верификация. Наиболее обсуждаемым методом стал так называемый "усатый хак". Поскольку системы часто требуют от пользователей сделать селфи для оценки возраста с помощью искусственного интеллекта, подростки начали использовать косметику, чтобы визуально добавить себе лет.

Я поймала своего сына [12 лет], когда он карандашом для бровей рисовал себе усы на лице, и система верифицировала его как 15-летнего,

– рассказала анонимная мать в одном из случаев, приведенных в отчете.

Этот инцидент подсвечивает критическую слабость технологий оценки возраста по лицу, которые чрезмерно полагаются на визуальные признаки, а не на надежную проверку личных данных.

Согласно опросу 1 000 детей и их родителей, почти половина респондентов (46%) считает, что проверку возраста легко обойти. Кроме рисования усов, дети используют поддельные даты рождения, чужие учетные записи, маскировки лица и, хотя и реже, сервисы VPN. Чаще всего с требованиями подтвердить возраст дети сталкиваются на таких платформах, как TikTok, YouTube, Google и Roblox.

Но есть и успехи

Несмотря на эти уязвимости, отчет указывает на определенный прогресс. Около половины опрошенных детей отметили, что теперь видят больше контента, который соответствует их возрасту, а 40% родителей и детей чувствуют, что интернет стал несколько безопаснее после того, как закон вступил в силу.

Сами несовершеннолетние, как утверждается, якобы в основном поддерживают такие меры: 90% тех, кто заметил улучшение модерации, воспринимают это положительно. Они отмечают полезность более четких правил, ограничения контактов с незнакомцами и лимитов на функции с высоким риском.

Вызовы все еще остаются

Однако до идеала еще далеко. В течение всего одного месяца после вступления в силу новых кодексов защиты детей почти половина несовершеннолетних сообщила о встрече с онлайн-шкодой, включая сцены насилия, язык вражды и контент, что негативно влияет на восприятие собственного тела. Это именно те сферы, которые закон должен был бы жестко регулировать, пишет Fast Company.

Проблемы конфиденциальности

Кроме эффективности самих проверок, возникает острая проблема конфиденциальности. Родители все больше обеспокоены тем, как собираются и хранятся биометрические данные их детей. Существует страх, что чувствительная информация может быть использована повторно правительственными структурами или частными компаниями. Это привело к призывам создать централизованные решения для верификации, которые бы лучше защищали приватность, вместо распыленного сбора данных на каждой отдельной платформе.

Какие выводы делает отчет

Авторы отчета заключают, что закон об онлайн-безопасности только начал процесс трансформации цифровой среды, но пока не принес "коренных изменений". Вредный контент остается распространенным, а такие вопросы, как чрезмерное время перед экраном, риски искусственного интеллекта и манипулятивный дизайн платформ, до сих пор остаются недостаточно урегулированными.

Эксперты Malware Intelligence предупреждают, что пока системы не станут устойчивыми даже к таким простым тактикам, как нарисованные усы, настоящий баланс между безопасностью и приватностью не будет достигнут.

Вам также будет интересно узнать: зачем Европа и США массово внедряют проверку возраста

Европа и США в последние годы активно движутся к внедрению систем проверки возраста в интернете. Причина – резкий рост беспокойства относительно влияния соцсетей, видеосервисов и платформ со "взрослым" контентом на детей и подростков. Регуляторы, психологи, медики и политики все чаще говорят о зависимости от соцсетей, проблемы с психическим здоровьем, кибербуллинг, сексуальную эксплуатацию детей и неконтролируемый доступ несовершеннолетних к вредному контенту.

В Европейском Союзе ключевым драйвером стало действие закона Digital Services Act, или DSA. Он возлагает на крупные онлайн-платформы обязанность защищать несовершеннолетних пользователей. В 2025 году Европейская Комиссия представила прототип единой системы проверки возраста для стран ЕС (но ее, к слову, взломали за две минуты, обнаружив кучу пробелов в безопасности). Она должна работать как отдельный цифровой инструмент или приложение, через которое пользователь подтверждает, что ему исполнилось 18 лет. При этом система задумана так, чтобы не передавать сайтам полные личные данные пользователя, пишет сайт Digital Strategy, который запустила Европейская Комиссия.

Первыми на тест согласились Дания, Франция, Испания, Италия и Греция. В перспективе система должна интегрироваться с европейским цифровым кошельком EUDI Wallet.

В США ситуация более хаотичная, поскольку единого федерального механизма нет. Зато отдельные штаты принимают собственные законы. Часть из них касается сайтов для взрослых, другие – соцсетей и даже операционных систем. Например, в Калифорнии приняли закон в Калифорнии приняли закон Digital Age Assurance Act, который обязывает операционные системы определять возрастную категорию пользователя еще на этапе создания аккаунта.

В Юте, Техасе, Луизиане и других штатах уже действуют или готовятся законы, которые заставляют сайты проверять возраст через документы, банковские карты или цифровую идентификацию. Часть законодателей хочет даже ограничить использование VPN, если они помогают обходить возрастные ограничения, пишет Tom's Hardware.

Отдельное направление – давление на Meta, TikTok и другие соцсети. В США все больше исков против платформ из-за вреда для детей. Например, власти штата Нью-Мексико требует от Meta масштабных изменений в Facebook и Instagram, включая обязательную проверку возраста, контролем родительских аккаунтов и изменениями алгоритмов рекомендаций, отмечает Reuters.

В то же время эти системы вызывают серьезную критику. Правозащитники и эксперты по цифровой безопасности предупреждают, что массовая проверка возраста может создать новую инфраструктуру цифровой слежки. Критики считают, что даже если государства декларируют защиту детей, на практике миллионы людей будут вынуждены передавать свои документы или биометрические данные частным компаниям. Об этом даже опубликовали большое исследование, которое можно прочитать на arXiv.

Почему это актуально для Украины?

Украина пока не имеет полноценной системы онлайн-проверки возраста, но мировой тренд постепенно подталкивает страну к подобным решениям, пишет 24 Канал. Особенно учитывая то, что Европейский Союз фактически формирует новые стандарты цифрового регулирования.

Если Украина в дальнейшем будет двигаться к гармонизации цифрового законодательства с ЕС, то вопрос проверки возраста в интернете станет почти неизбежным. Без этого будет сложно реализовать любые ограничения для детей в соцсетях или на платформах с контентом для взрослых.

Дополнительный фактор – рост дискуссий о влиянии TikTok, Instagram, Telegram и YouTube на украинских детей. Политики, педагоги и психологи все чаще говорят о зависимости от соцсетей, потерю концентрации, информационные манипуляции и риски для психики подростков.

Фактически, если Украина когда-то захочет реально ограничить доступ детей к соцсетям, ей придется создавать механизмы цифровой проверки возраста. Иначе любой запрет останется формальностью, которую можно обойти простым нажатием кнопки "Мне есть 18 лет".

Кроме того, похожие дискуссии уже происходят в соседних странах. Например, Польша готовит законопроект о запрете соцсетей для детей до 15 лет, а ответственность за проверку возраста планируют возложить именно на платформы.

Что известно о возможном запрете соцсетей для детей в Украине?

По состоянию на 2026 год в Украине нет закона, который прямо запрещает детям пользоваться соцсетями. Также не существует официально зарегистрированного законопроекта о полном запрете TikTok, Instagram или других платформ для несовершеннолетних.

Однако сама тема уже активно обсуждается в украинском медиапространстве и политической среде. Дискуссии значительно усилились после аналогичных инициатив в Европе и Австралии, где власть прямо заговорила о запрете соцсетей для детей до 16 лет.

В украинских медиа и телеэфирах все чаще обсуждают необходимость ограничения соцсетей для несовершеннолетних. К дискуссиям присоединяются народные депутаты, психологи и специалисты по детской безопасности.

Параллельно в Украине уже начинают двигаться в сторону более жесткого регулирования цифрового пространства в целом. Например, в Верховной Раде обсуждают законодательные инициативы по регулированию соцсетей и платформ-мессенджеров.

Также периодически появляются инициативы по ограничению смартфонов в школах. Это свидетельствует об общем тренде – государство все активнее обсуждает контроль цифровой среды для детей и подростков.