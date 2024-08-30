Ютубер показав величезне "кладовище" старих автомобілів: відео з дрона

На YouTube з'явилося відео, яке показує велике звалище не просто старих машин, а навіть старовинних. Такого ви не побачите на жодній виставці чи фестивалі автомобілів, куди привозять старанно відреставровані екземпляри, що ніколи не їздять звичайними дорогами.

Це місце називається Desert Valley Auto Parts, що буквально перекладається як "пустельна долина автозапчастин". Хоча тут можна купити будь-яку машину (а точніше її рештки), все ж більшість із них виглядають просто купою непридатного до використання металобрухту.

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Цвинтар забутих машин

Автор каналу відвідав це місце на початку року, а згодом випустив відео своєї екскурсії. Тут десятиліття американських автомобілів стоять організованими рядами, мокнучи під дощем та підсмажуючись на палючому сонці в очікуванні свого покупця.

Автор зазначає, що в цьому місці зберігається не менше 10 000 машин, які займають два великі поля. Як можна побачити на відео, мало які з них виглядають так, ніби можуть поїхати. Більшість наскрізь проіржавіла, має побитий кузов, відсутні деталі та вікна. Від деяких лишився сам лише каркас.

Серед усього непотребу можна побачити й деякі автомобілі, які у відреставрованому вигляді коштували б чималих грошей, як от одна з колишніх моделей Chevrolet Camaro. Також тут є досить багато кемперів (будинків на колесах), у яких всередині збереглися рештки інтер'єру, трактори, та навіть моделі, які, судячи з дизайну, виготовлялися ще до Другої світової війни.

Дивіться повну прогулянку по Desert Valley Auto Parts: відео

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