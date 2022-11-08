По всьому світу вимкнулися тисячі годинників Samsung Galaxy Watch і більше не запускаються

Користувачі в різних частинах світу повідомляють про проблему, що виникла з їхніми "розумними" годинниками Samsung Galaxy Watch. Ті просто перестали вмикатися.

Як повідомляє джерело, проблема торкнулася не всіх моделей годинників, а лише Galaxy Watch 4. Їх власникам дали тільки одну рекомендацію, як уникнути поломки.

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Що сталося з годинниками

Компанія Samsung випустила оновлення операційної системи під номером VI3 для Galaxy Watch – воно й убило безліч годинників. Через деякий час після релізу на компанію посипалися скарги від власників Galaxy Watch4 і Watch4 Classic – їхні ґаджети вимкнулися і більше не ввімкнулися.

Цікаво, що проблема проявляється не одразу після оновлення: спочатку годинник справно працює, але щойно користувач з будь-яких причин його вимкне вручну, то ввімкнути назад уже не може.

Samsung уже визнала наявність проблеми й відкликала оновлення VI3.

Що з цим робити

У Південній Кореї компанія пообіцяла безплатно усунути несправність усім постраждалим, але для інших регіонів такої пропозиції поки що не надходило. Найімовірніше такого ж кроку слід очікувати й на інших ринках. Тим, хто вже встиг поставити останній апдейт на свої Galaxy Watch4, рекомендують всіма способами не дозволяти годиннику вимикатися, поки не вийде виправлення цієї проблеми.