Как сообщает источник, проблема затронула не все модели часов, а лишь Galaxy Watch 4. Их владельцам дали только одну рекомендацию, как избежать поломки.

Интересно Вопросы безопасности: какая операционная система лучше защитит ваши биометрические и персональные данные

Что произошло с часами

Компания Samsung выпустила обновление операционной системы под номером VI3 для Galaxy Watch – оно и убило множество часов. Спустя время после релиза на компанию посыпались жалобы от владельцев Galaxy Watch4 и Watch4 Classic – их гаджеты выключились и больше не включились.

Интересно, что проблема проявляется не сразу после обновления: сначала часы исправно работают, но как только пользователь по каким-либо причинам выключит их вручную, то включить назад уже не может.

Samsung признала наличие проблемы и отозвала обновление VI3.

Что с этим делать

В Южной Корее компания пообещала бесплатно устранить неисправность всем пострадавшим, но для других регионов такого предложения пока не поступало. Скорее всего, такого же шага следует ожидать и на других рынках. Тем, кто уже успел поставить последний апдейт на свои Galaxy Watch4, рекомендуют всеми способами не позволять часам выключаться, пока не появится исправление этой проблемы.

Напомним, Galaxy Watch4 и Watch4 Classic вышли в 2021 году. В этих моделях Samsung впервые перешла в операционную систему Wear OS от Google с собственной оболочкой One UI Watch. Обе модели оснастили новыми чипами Exynos W920, изготовленными по 5-нанометровой технологии, 1,5 гигабайтам оперативной памяти и 16 гигабайтам постоянной. Из отличий – размеры, материалы корпуса, дизайн и всевозможные мелкие фишки. Это не самая новая версия смарт-часов компании, ведь Samsung уже показала Galaxy Watch5 в августе 2022 года.